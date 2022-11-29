İ﻿srail Ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, 22 yaşındaki Jawad Rimawi ve 21 yaşındaki Thafer Rimawi’nin yakınları, cenazeden önce hastanede toplandılar.

30 Kasım 2022, 02:18 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Filistinli ve İsrailli yetkililer, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yaşanan dört ayrı olayda beş Filistinli’nin İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğünü açıkladı.

Ramallah ve El Halil kentleri yakınlarında bulunan İsrail güçleriyle Pazartesi gününü Salı’ya bağlayan gece yaşanan çatışmada aralarında 20’lerindeki iki erkek kardeşin de bulunduğu üç kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Ordusu, bir Filistinli’nin de aracını bir İsrail askerini üzerine sürüp, ağır yaraladıktan sonra vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Beşinci Filistinli’nin de Salı akşamı Ramallah’taki çatışmalarda öldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria ve İsrail’deki şiddet olaylarının artmasından sonra İsrail – Filistin çatışmasının “yeniden bir kaynama noktasına geldiği” uyarısında bulunmuştu.

İsrail güçleri, Batı Şeria’da her gece arama ve tutuklamaların yapıldığı baskınlar düzenliyor. Bu yıl bölgede çoğu İsrail ateşiyle olmak üzere en az 140 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin düzenlediği bir dizi silahlı ve bıçaklı saldırıda da 30’dan fazla İsrailli öldü.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed Iştiyye ölümleri “çirkin bir suç” diye tanımladı

Birzeit Üniversitesi öğrencileri 22 yaşındaki Jawad Rimawi ve 21 yaşındaki Thafer Rimawi’nin, Ramallah’ın 16 kilometre kuzeybatısında öldürüldükleri açıklandı.

Filistin kaynakları, kardeşlerin İsrail güçlerinin operasyon düzenlediği Beyt Rima köyündeki bir akrabalarını ziyaret ettiklerini belirtti.

İsrail güçleri çekildikleri sırada, Molotof kokteylleri ve taş atan onlarca Filistinli genç ve İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, kardeşlerin vurulduğunu ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini belirtti.

İsrail Ordusu ise “rutin” bir gece faaliyeti sırasında çatışmaların “bir dizi şüpheli tarafından” başlatıldığını” savundu.

Açıklamada “Şüpheliler askerlere doğru Molotof kokteyli ve taş atarken, kalabalık dağıtma araçları ve gerçek mermilerle karşılık verildi” denildi.

Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed Iştiyye üç kişinin öldürülmesini “çirkin bir suç” diye tanımladı. Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas’ın Sözcüsü de “Her gün Filistinlilerin öldürülmesinin bir savaş ilanı olduğunu” belirtti.

Gazze Şeridini yöneten Hamas ise “İsrail’in suçlarını ve terörünü artırmasına, direnişin artırılmasıyla karşılık verileceğini” belirtti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Bu aracın çarptığı İsrailli askerin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı 44 yaşındaki altı çocuk babası Müfid İkhil’in de İsrail güçleri tarafından, El Halil’in 10 kilometre kadar kuzeyindeki Beyt Ummar köyünde kendilerine taş atan Filistinlilerle çatışmalar sırasında başından vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü söyledi.

Bakanlığa göre vurulan diğer sekiz Filistinli de yaralandı.

İsrail medyası, bir kadın askerin üzerine aracını sürüp ağır yaraladıktan sonra öldürülen Filistinli’nin de 45 yaşındaki Rani Ebu Ali olduğunu bildirdi.

Filistinli sağlık yetkilileri dün akşam saatlerinde de Ramallah’ın 16 kilometre kuzeydoğusundaki El Mughayyir de bir Filistinli erkeğin çatışmalar sırasında İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Resmi Wafa Haber ajansı, İsrail güçlerinin bir grup Filistinli gencin köye girişlerini engellemeye çalışmasından sonra ateş açtığını bildirdi.

Ajans Raed Gazi Naassan’ın göğsünden yaralandığını ve hastanede öldüğünü açıkladı.