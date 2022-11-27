Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu’nda üç asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü arka arkaya yaptığı açıklamalarla Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit askeri operasyonu sırasında üç askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, Pençe-Kilit operasyonu’nu 17 Nisan 2022’de, PKK hedeflerine yönelik olarak başlattığını duyurmuştu.

Cumartesi yapılan açıklamada “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde taciz ateşi sonucu P.Uzm.Çvş. Eyyüp Uğurlu ve P.Söz.Er. Mehmet Demir’in şehit olduğu, üç askerin de yaralandığı” duyuruldu.

Bir süre sonra yapılan açıklamada da “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” denildi.