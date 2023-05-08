İmamoğlu’nun Konya mitingini hedef gösteren iki Kızılay yöneticisi görevden alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Konya’da düzenleyeceği miting öncesi Kızılay’ın iki yerel yöneticisi sosyal medya üzerinden mitingi ve İmamoğlu'nu hedef gösterdi. Kızılay, bu kişilerin görevden alındıklarını duyurdu.

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırı için "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" dedi.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Erzurum'daki olaylara yönelik tweetini alıntılayan Üzülmez, "Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene, bekliyoruz" mesajını yazdı.

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Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise İmamoğlu'nun bugün yapacağı Konya mitingi için "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" ifadelerini kullandı. Dağlı, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

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Kızılay ise resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, her iki kişinin de Kızılay faaliyetlerinden el çektirildiğini belirtti:

“Konya’da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle haklarında inceleme başlatılmış olup, her iki kişi de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir.”

“Konya’da istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz”

Konya Merhaba gazetesinde yer alan habere göre AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Konya mitingine dair konuştu.

“Erzurum'da yaşanan olay, hepimizi üzdü” diyen Angı, Konya’da da miting müracaatı yapılmadığını iddia etti:

“Bunun kaynağı ne? Esnaf ziyareti diye başlayan bir program var. Adını koyun. Konya'da da bilboardlara çıktılar. Gün, saat değişti durdu. Anıt Alanı, toplama alanı değil. Trafik felç edilecek. Konya Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil. Yok ‘Ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz.”

“Ekrem İmamoğlu’nun derdi ne anlamak zor. Millet, seni seçmeyecek. Gereksiz yere gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Miting müracaatları var mı? Yok. Kim, kimin ne kadar çalıştığını biliyor.”

Erzurum’da ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı, miting yarıda kesildi.

Erzurum dönüşü İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda konuşan İmamoğlu ise kendisine saldıran grubun "azmettirildiğini" söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş de, İmamoğlu'nun mitingindeki saldırıya ilişkin olarak "Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı, resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi. Eğer resmi alan olarak ilan edilen bir miting alanı olmuş olsaydı, birçok daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik." dedi.

Vali Memiş, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu'nun kente ziyaretinin bir "miting" olarak değil, "esnaf ziyareti" olarak programlandığını savundu.

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A Haber'e konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erzurum'da yaşananlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Adli tahkikat başlatılmış durumda. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları da verilmiş durumda. Şu ana kadar 13 gözaltı var. Adli süreç devam ediyor" dedi.