Kılıçdaroğlu: İki grup Bay Kemal seçilmesin diye çaba harcıyor: Beşli çete ve uyuturucu baronları

Kaynak, CHP

bir saat önce

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük İstanbul mitingi öncesinde Erzincan’da “değişim” için destek istedi.

İktidara geldiklerinde “vatandaş için çalışacakları” sözü veren Kılıçdaroğlu, “İki grup Bay Kemal seçilmesin diye çaba harcıyor. Birincisi beşli çeteler. İkinci grup, uyuşturucu baronları” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan ve daha sonra CHP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı (TDP) Mustafa Sarıgül de Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge katıldı.

Mitingde TİP ve Sinan Ateş pankatları yan yana

Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti ve CHP’nin ittifak yaptığı kentte, ikinci sıra adayı olarak ise İYİ Parti kontenjanından Ufuk Aktaş, milletvekilliği için yarışıyor.

Mitingte Türk bayrakları ve CHP’nin yanısıra İYİ Parti, DEVA Partisi bayrakları dikkat çekti.

İttifak dışında yer alan Türkiye İşçi Partililer ise Genel Başkanları Erkan Baş ve Kılıçdaroğlu’nun yan yana yer aldığı “Bir oy Kemal’e, bir oy TİP’e” yazılı pankartlar açtılar.

Bir başka grup ise Sinan Ateş’in fotoğrafını taşıyan pankart taşıdı.

Sarıgül: Genel başkan olarak geldi, 13. Cumhurbaşkanımız olarak uğurlayacağız

Kaynak, CHP

Kılıçdaroğlu, miting alanına beklenende yaklaşık 10 dakika erken geldi. CHP lideri kürsüye çıkmadan önce 6 Şubat depremini yaşayan illerin isimleri tek tek sayılınca, alanda bulunanlar “Burada” karşılığını verdi.

CHP’den milletvekili adayı olarak kürsüye çıkan Mustafa Sarıgül ise hemşehrilerine tarım ve kültür alanındaki vaatlerini sıraladı, “Erzincan cimin üzümünü, Erzincan tulumunu dünya markası yapma, Erzincanspor’u da Süper Lig’e çıkarma” sözü verdi.

Kılıçdaroğlu’nun Erzincan’dan sonra İstanbul Mitingi’ne katılacağını anımsatan Sarıgül, CHP liderini “13. Cumhurbaşkanı olarak uğurladıklarını” söyledi:

“İstanbul mitingi öncesi hiçbir genel başkan mitingi koymaz. Ama bugün İstanbul mitingine rağmen Genel Başkanımız Erzincan’ı onurlandırdı. Bu da Erzincan’a ne kadar büyük önem verdiğinin göstergesidir. Genel başkanımız Erzincan’a CHP genel başkanı olarak geldi. Ama Ama Erzincanımızın bu coşkusunu gördükten sonra inşallah kendisini 13. Cumhurbaşkanımız olarak uğurlayacağız.”

‘Siyaset sert dil kullanmayacak’

Partililerin tezahüratları eşliğinde kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, mitinglerdeki geleneğini bozmadı ve yurttaşları eliyle yaptığı “kalp” işaretiyle selamladı.

15 Mayıs’tan sonra bütün Türkiye’nin güzel olacağını belirtirken, Türkiye’ye huzur vaat etti:

“Siyaset asla sert dil kullanmayacak. Sözüm söz, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Ayrımcılık yapmayacağım. Oy verdi, vermedi diye insanları bölmeyeceğim. Kimliklerinden ötürü, inançlarından ötürü, yaşam tarzlarından ötürü; hiç kimseyi ayrıştırmayacağım. İnsan, insandır ve başımın üstünde yeri vardır.”

Konuşmasında “Erzincan, dağları karlı Erzincan, güzel Erzincan, can Erzincan. Niye bu kadar kan kaybettin Erzincan?” diyen Kılıçdaroğlu, bu ilin geçmişte yedi milletvekili çıkarırken, şimdi vekil sayısının ikiye düşürüldüğüne işaret etti:

“Söz veriyorum, Anadolu’nun her köşesinde fabrikalar olacak. Anadolu’da insanlar çalışacak. Söz veriyorum, söz: Erzincan’ı Trabzon limanına demir ağlarla ulaştıracağım.”

‘Onlar yandaşları, bu kardeşiniz vatandaş için çalışacak’

Gençlere “Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz” diye seslenen Kılıçdaroğlu, sandığa gitmelerini isterken, gençlerin “değişime imza atacağını” söyledi. Köy okullarının açma, toprak ile çiftçiyi toprakla buluşturma, söze veren CHP lideri, iktidar olmaları halinde vatandaş için çalışacaklarını söyledi:

“Onlar yandaşları için çalışıyorlar. Söz verdim söz. Erzincan duy. Onlar yandaşları, bu kardeşiniz vatandaş için çalışacak. Vatandaşına hizmet etmeyen bir siyaset, siyaset değildir. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi siteme koydum. Alın teri ile kazandım, bütün para budur. Eşimin yüzüğüne kadar koydum, hepsi duruyor.”

‘İki grup Bay Kemal seçilmesin diye çaba harcıyor’

Kılıçdaroğlu, bir kez daha sözü “beşli çete” olarak isimlendirdiği iş insanlarına getirdi ve iktidara geldiklerinde bunlarla mücadele edeceğini anlattı:

“Ben bu siyaseti yaparken iki grupla karşı karşıyayım. İki grup, Bay Kemal seçilmesin diye çaba harcıyorlar. Birincisi, beşli çeteler. Devletin bir kanadı onlara hizmet ediyorlar. Dünyanın paralarını götürdüler. Sandığa gideceksiniz helal oylarınızı kullanacaksınız, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla göndereceğiz. İkinci grup, uyuşturucu baronları. Onların kökünü kazıyacağım kökünü. Bir kişiyi Türkiye’de tutmayacağım.

“Onların nasıl malı götürdüklerini çok iyi biliyorum. 22 yılda bu ülkeden 418 milyar doları götürdüler. Amerika’ya, İngiltere’ye götürdüler. Başka ülkeleri de biliyorum, götürdüler. 418 milyar doların tamamını getireceğim ve 85 milyona vereceğim.”

İktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri sosyal projeleri de anlatan Kılıçdaroğlu, depremzedelerin evlerini ise kredi vererek değil, karşılıksız yapıp teslim edeceklerini söyledi.

‘Emeklilerin banka hesabında 15 bin lira göreceksiniz’

Kılıçdaroğlu, seçimden sonraya denk gelen Kurban Bayramı’na işaret ederek, “ Bay Kemal’in sözü var. Bütün emeklilerin banka hesabında 15 bin liraları göreceksiniz” görüşünü dile getirince alandan büyük alkış aldı.

İktidar kanadının kendilerinin “milliyetçiliğini sorguladığına” dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Atatürk milliyetçisi” olduklarını belirtirken, kırmızı çizgilerinin de “Vatan ve bayrak” olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı’nı ise “Sinan Ateş cinayeti” üzerinden eleştirdi:

“Ankara’nın göbeğinde ülkücü hareketin en dürüst ve en düzgün bir akademisyenini katlettiler. Günlerce sesi çıkmadı. Ama Bay Kemal ne demiş? Adaletten, hukuktan yanayım diyor. Şimdi dosyasını seçimden sonraya bıraktılar. Sinan Ateş’in katillerini bulacağım, kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim. Tank Palet Fabrikası’nı Katar ordusuna sattılar. O Tank Palet Fabrikası’nı da Katar ordusundan alacağım, ordumuza teslim edeceğim.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasını , mitinge katılanlara verdirdiği “Herşey çok güzel olacak” sözleriyle tamamladı.

Eski bakanlarla selamladı

Kaynak, CHP