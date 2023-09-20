Libya, Yunanistan ve Türkiye'deki sellerde 'iklim değişikliği rol oynadı'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Libya'nın Derne kentindeki enkazı kaldırmak haftalarca sürebilir

bir saat önce

Bir grup iklim uzmanı, Yunanistan, Türkiye ve özellikle Libya’da büyük yıkıma yol açan Daniel Fırtınası’nın iklim değişikliği sonucu bu oranda yağış bıraktığı sonucunu açıkladı.

World Weather Attribution’a bağlı akademisyenler, karbon salımı kaynaklı sera gazı etkisi ile Libya’yı vuran fırtınanın taşıdığı yağış yükünün yüzde 50’ye kadar arttığını kaydediyor.

Rapora göre, Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan’daki yağış ise iklim değişikliği nedeniyle yüzde 40 fazla gerçekleşti.

WWA uzmanları, aşırı hava olayları ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Akademisyenler, söz konusu sonuca bilgisayar modellemeleri ile ulaştı.

Bunun için de, ‘1.1 derecelik mevcut küresel ısınma verisi öncesi fırtınanın etkisi ne olurdu?’ sorusu üzerinden modelleme yapıldı.

Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’de 28 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, ilk etki alanındaki bazı bölgelerde 910 mm'lik rekor yağış bıraktı.

Türk Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 mm’nin üzerindeki yağışı “aşırı” olarak tanımlıyor.

'Akdeniz iklim değişikliğinde odak noktalarından biri haline geldi'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan'ın Volos kentindeki yıkımdan bir görüntü

Guardian gazetesine konuşan Imperial College London üniversitesinden iklim uzmanı Friederike Otto, “Akdeniz iklim değişikliği kaynaklı tehditler konusunda odak noktalardan biri haline geldi” diyor.

WWA uzmanları, bölgede hava durumu istasyonu bulunmaması nedeniyle Libya çalışmasında ellerinde yeterince veri olmadığını da söylüyor.

Bu bölgede veriler meteoroloji uydularından elde ediliyor.

Rapor, iklim değişikliği etkisiyle bu fırtınaların artık 10 yılda bir yaşanması olasılığı konusunda uyarıyor.

Libya’daki fırtınanın ise çok daha sıra dışı olduğu açıklanıyor. Bu yoğunlukta bir fırtınanın 300 ila 600 yılda bir görüldüğü kaydediliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selde 6 kişi yaşamını yitirdi.

İklim uzmanlarına göre, Daniel Fırtınası, Libya’ya doğru ilerlerken, Akdeniz’deki deniz suyunun Eylül normallerinden iki - üç derece daha yüksek olmasından enerji kazandı.

Bu ekstra sıcaklığın rüzgarın gücünü artırdığı ve havanın daha fazla nem tutabilmesini sağladığı aktarılıyor.

Fırtına Libya’ya ulaştığında 24 saatte 400 mm yağış bıraktı. Bu bölgenin Eylül ortalaması, NASA verilerine göre 1.5 mm civarında ölçülüyordu.

Birleşmiş Milletler Derne’de en az 11 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor.

Yerel yetkililer ölü sayısının 20 bine ulaşabileceğini kaydediyor.