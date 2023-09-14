Norveç Prensesi Martha Louise şamanla evlenecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Norveç Prensesi Martha Louise ve nişanlısı Durek Verrett

Yazan, Mattea Bubalo

Unvan, BBC News

30 dakika önce

Norveç Prensesi Martha Louise ve kendini şaman olarak tanımlayan Amerikalı nişanlısı Durek Verrett, önümüzdeki yaz evleneceklerini duyurdular.

Kral V. Harald, Verrett'i ailesine kabul etmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek çifti tebrik etti.

Prenses, nişanlısıyla ortak oldukları alternatif tıp işine devam etmek için geçen yıl kraliyet görevlerinden feragat etti.

Kanserin bir seçim olduğunu öne süren ve internet üzerinden Covid-19'u önlediğini söylenen madalyonlar satan Verrett, temelsiz tıbbi uygulamaları teşvik etmesiyle tanınıyor.

Prenses Martha Louise ise meleklerle iletişim kurabildiğini iddia ediyor.

Haziran 2022'de nişanlanan çift kralın onayını almıştı.

Norveç kralı ve kraliçesinin Çarşamba günü yayımladıkları açıklamada, "Durek Verrett'in aileye katılmasından heyecan duyuyoruz ve büyük günü onlarla birlikte kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Düğün, Norveç'in Geiranger kasabasında, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak belirlenen bir fiyordun kıyısında yapılacak.

Çift, "Aşkımızı Geiranger'in güzel ortamında kutlayabildiğimiz için inanılmaz mutluyuz. Tarih açısından zengin ve muhteşem doğası olan bir yerde sevdiklerimizi bir araya getirmek bizim için çok şey ifade ediyor" dedi.

Damadın unvanı olmayacak

Norveç'in devlet kanalı NRK, Verrett'in Norveç'e taşınacağını ve herhangi bir unvanı olmadan kraliyet ailesine katılacağını bildirdi.

Kendisini "6. Nesil Şaman" olarak tanımlayan Hollywood gurusu Verrett, ölüp dirildiğini ve ABD'deki 11 Eylül saldırılarını, gerçekleşmeden iki yıl önce tahmin ettiğini iddia ediyor.

İnançlarının bazıları için rahatsız edici olabileceğini kabul etse de, karşılaştığı eleştirilerin siyahi olmasından kaynaklandığını savunuyor.

Prenses Martha Louise ise, insanların "melekleriyle temasa geçmelerine" yardımcı olmayı amaçlayan bir okul açmak da dahil, alternatif tedavi söylemleri nedeniyle yıllardır Norveç'te tartışılıyor.

"Araştırma temelli bilginin öneminin farkında olduğunu" ancak alternatif tıbbın "geleneksel tıbba ciddi bir destek" verebileceğine inandığını söylüyor.

51 yaşındaki prenses, kraliyet unvanını kazanç için kullanmakla suçlanmış, ardından görevinden feragat etmişti.

Kral Harald, unvanını korumasına karar vermiş, ancak prenses de bu unvanı ticari aktivitelerinde kullanmamayı kabul etmişti.

Prenses daha önce yazar Ari Behn ile evliydi. Çift 2017 yılında boşandı. Depresyonda olduğunu söyleyen Behn, 2019'da intihar ederek hayatını kaybetti.