R﻿usya, Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri döndü

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2 Kasım 2022, 15:33 +03 Güncelleme 6 dakika önce

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından ihracata izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'na yeniden katıldığını açıkladı. Kremlin, Cumartesi günü anlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı. Rusya'nın son kararı sonrası Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı tekrar başladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak bilgi verdiğini söyledi.

Erdoğan, “Sayın Putin’le dün yaptığımız görüşme üzerine, Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ı arayarak, bugün saat 12:00’den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, deniz koridorunun askeri faaliyetlerden arındırılması konusunda Kiev'den "yeterli" garanti aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya, alınan garantilerin anlaşmaya dönülmesi için yeterli olduğunu düşünüyor" denildi.

G﻿ıda fiyatları yeniden düşüşe geçti

Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda kabul edilen Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Cumartesi günü askıya almıştı.

Kremlin karara gerekçe olarak, aynı gün Kırım'ın Sivastopol kentindeki Karadeniz filosu karargahına düzenlenen saldırı sonrası "sivil gemilerin güvenliğini garanti edemeyecek olmasını" göstermişti.

Saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutan Rusya, hedef alınan gemilerin tahıl anlaşmasında rol oynadıklarını belirtmiş ve en az bir geminin hasar aldığı bildirilmişti.

Bu karar sonrası gıda fiyatları artmıştı.

Ukrayna ve Rusya’nın dünyanın en büyük buğday üreticileri olması nedeniyle savaşın buğday fiyatlarına etkisi büyük.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna ve Rusya’nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına ihraç etmesini sağlıyor.

Anlaşma şimdiye kadar 9,7 milyon metrik tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünlerinin Ukrayna limanlarından ayrılmasına izin verdi.

Rusya’nın, anlaşmayı askıya almasının ardından hafta başında artan buğday fiyatı, anlaşmaya geri dönmesinin ardından yeniden düşüşe geçti.

Reuters’ın haberine göre T.S.İ 14:00’te Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) buğday vadeli işlemleri yüzde 6 düşerek 8,47 dolara geriledi.

Mısır ve soya fasülyesi fiyatlarında da düşüş görüldü.

Anlaşmayı yürütmek ve gözlemlemek üzere Temmuz ayında İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulmuştu.

Türkiye’nin başkanlık ettiği merkezde Rusya, Ukrayna ve BM’nin temsilcileri yer alıyor.