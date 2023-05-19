Arap Birliği zirvesinde konuşan Esad, Arap işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başlayan Arap Birliği zirvesine 12 yıl sonra katılarak konuşma yaptı ve Arap işbirliğinde yeni bir döneme girilmesi temennisini dile getirdi.

Esad, "Bunun, aramızdaki dayanışma, bölgemizde barış, savaş ve yıkım yerine kalkınma ve refah için Arap eylemlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum" dedi.

2011'de protestoculara karşı sert tutumu ve ülkede başlayan iç savaş üzerine üyeliği askıya alınan Suriye bu ay örgüte geri kabul edildi.

"Bu zirveyi çalkantılı bir dünyada gerçekleştiriyoruz" diyen Esad, Arap devletleri arasındaki yakınlaşmaların ışığında "umutların arttığını" ve bu yakınlaşmaların "bu zirvede doruğa ulaştığını" söyledi.

Son haftalarda Suudi Arabistan ve Esad'ın müttefiki İran'ın ilişkileri yeniden başlatma kararının ardından yaşanan diplomatik hareketlilik siyasi manzarayı değiştirmişti.

Esad, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a "oynadığı büyük rol ve bölgede uzlaşmayı teşvik etmek için sarf ettiği yoğun çabalar için" teşekkür etti.

Suriye lideri bin Selman ile de ikili görüşme yapacak.

Esad, Suriye'nin her zaman Arap dünyasına dahil olacağını söyledi ancak Arap devletlerinin iç işlerine karışılmaması çağrısında bulundu.

"İç işleri ülke halkına bırakmak önemlidir zira kendi işlerini en iyi onlar yönetebilir" dedi.

Suudi Arabistan 2012 yılında Esad hükümeti ile bağlarını koparmış ve savaşın ilk aşamalarında Suriyeli isyancıları destekleyerek Esad'ın devrilmesini açıkça savunmuştu.

Bu ayın başlarında Suudi Arabistan ve Suriye, kapatılmalarının üzerinden on yıldan fazla bir süre geçtikten sonra büyükelçiliklerinin yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Esad geçen ay Şam'da Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi ve bu, savaşın başladığı 2011 yılından bu yana yapılan ilk ziyaret oldu.

Suriye'nin 12 yıl sonra ilk kez temsil edildiği zirvede Sudan'da son durum, Filistin'deki gelişmeler ve Yemen krizi başta olmak üzere bir dizi konunun ele alınması bekleniyor.