Siyasi liderler oy kullanıyor

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34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sabah 08.00 itbarıyla sandıklar seçmenlerin oy kullanması için açılırken, siyasi liderler de kendi seçim bölgelerinde oylarını kullanıyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda TSİ 11.30'da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Hepimiz demokrasiyi, birlikte olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz ülkemize baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne geçecek ve Millet İttifakı bileşeni diğer partilerin liderleriyle birlikte gelişmeleri burada takip edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde 10.30'da oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Akşener, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz... Milletimizin sandığa attığı oyların sonuçlarına saygı gösterilmesi, çıkan sonuca amenna denmesi gerekir. Milletin vereceği karar hepimizin başı üstünedir" dedi.

Kaynak, Getty Images

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan da Ankara'da oy kullandı. Tüm seçmenlere oy kullanma çağrısı yapan Oğan "Sükunetle, suhuletle bu seçimi bayram havasında geçirelim" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Van Cumhuriyet Lisesi’nde oyunu kullandı. Buldan, "Uzun süredir çalışıyoruz ve bugün artık çalışmalarımızın karşılığını alma zamanı geldi. Bugün Türkiye’nin her yerinde insanlarımız oylarını kullanacak. Diliyorum ki kullanılan tüm oylar bu ülkenin barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur" dedi.