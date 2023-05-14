Siyasi liderler oy kullanıyor

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14 Mayıs 2023, 11:43 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sabah 08.00 itbarıyla sandıklar seçmenlerin oy kullanması için açılırken, siyasi liderler de kendi seçim bölgelerinde oylarını kullanıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sandığa giderken, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da oy kullandı.

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Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda eşi Emine Erdoğan ile oyunu kullanan Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada "Türk demokrasisi için inşallah, bugün sabah itibarıyla takipteyim İçişleri Bakanımızdan aldığım bilgilere göre olaysız, sıkıntısız süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Orada da vatandaşlar büyük bir şevkle oylarını kullanıyor. Orada da sıkıntı yok. Seçmenlerimizin endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları önemli" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan'a eşlik etti.

Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda TSİ 11.30'da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu kullanan Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Hepimiz demokrasiyi, birlikte olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz ülkemize baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne geçecek ve Millet İttifakı bileşeni diğer partilerin liderleriyle birlikte gelişmeleri burada takip edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde 10.30'da oyunu kullandı.

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Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Akşener, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz... Milletimizin sandığa attığı oyların sonuçlarına saygı gösterilmesi, çıkan sonuca amenna denmesi gerekir. Milletin vereceği karar hepimizin başı üstünedir" dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan da Ankara'da oy kullandı. Tüm seçmenlere oy kullanma çağrısı yapan Oğan "Sükunetle, suhuletle bu seçimi bayram havasında geçirelim" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Van Cumhuriyet Lisesi’nde oyunu kullandı. Buldan, "Uzun süredir çalışıyoruz ve bugün artık çalışmalarımızın karşılığını alma zamanı geldi. Bugün Türkiye’nin her yerinde insanlarımız oylarını kullanacak. Diliyorum ki kullanılan tüm oylar bu ülkenin barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur" dedi.