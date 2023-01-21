Juventus’a 15 puan silme cezası İtalyan basınında: Takım 'günah keçisi' mi yoksa karar doğru mu?

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

32 dakika önce

Kaynak, Getty Images

İtalya’da Serie A takımı Juventus’a, hakkındaki yolsuzluk davasında 15 puan silme cezası verildi. Futbol dünyasında deprem yaratan ceza büyük tartışmaya yol açtı. Basında ve sosyal medyada kararı "haksızlık" olarak yorumlayanlar kadar takımı İtalyan futboluna utanç getirmekle suçlayanlar da var.

Futbol Federasyonu Spor Hakimliği’nin dün aldığı kararla puan silmenin yanı sıra takımın eski ve yeni yöneticilerinden oluşan 11 kişiye de 30 aya kadar men cezası verildi.

Juventus, Sampdoria, Cenova ve Parma’nın da aralarında olduğu diğer 8 takımla birlikte transfer ücretlerinde hile yapmak gibi bütçe yolsuzluğu iddiasıyla soruşturma kapsamına alınmıştı. Geçen Mayıs’ta görülen ilk davada tüm ekipler, oyuncuların değerini kesin olarak tespit etmenin imkansız olduğu gerekçesiyle aklanmıştı.

Ancak İtalya basınındaki haberlere göre Juventus’la ilgili elde edilen yeni deliller temyiz aşamasında dünkü ceza kararını getirdi.

Telefon dinlemeleri ve belgelerin manipülasyonu kanıtladığı gerekçesiyle savcılık Juventus hakkında 9 puan silme talep etti. Mahkemenin kararı ise savcılığın talebinin de ötesinde geçti ve takıma 15 puan indirme cezası geldi.

Bu karar, halen Serie A’da 3. sırada olan takımın 10.’luğa gerilemesi ve Avrupa şampiyonalarına katılma şansını yitirmesi anlamına geliyor.

Takımın geçen Kasım’da istifa eden eski başkanı Andrea Agnelli, eski başkan yardımcısı Pavel Nedved, spor direktörü Federico Cherubini ve eski spor direktörü Fabio Paratici de dahil 11 eski ve yeni yöneticiye 8 aydan 30 aya kadar men cezası da verildi.

Mahkemenin kararın gerekçesini 10 gün içinde açıklaması bekleniyor.

Juventus’un avukatları da gerekçeli kararı beklediklerini ancak cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Avukatların açıklamasında "bunun milyonlarca taraftara karşı bariz bir haksızlık olduğu" belirtildi ve "Kararın bir sonraki yargı aşamasında düzeltileceğine inanıyoruz" denildi.

İtalyan basınında hangi yorumlar yapıldı?

Ulusal gazeteler bugün baş sayfalarından bu cezaya yer verirken bazı spor gazeteleri karara karşı net tavır gösterdi.

Juventus gibi Torino merkezli olan Tuttosport gazetesi, "Deli işi" manşetiyle çıktı. Gazete, Juventus’un ‘günah keçisi’ ilan edildiğini savundu.

Corriere dello Sport da "Çok ağır ceza" ile Juventus’un "Asfalta gömüldüğü yorumunu" başlığına taşıdı.

La Gazzetta dello Sport’taki bir yorum yazısında ise "Juventus’un cezalandırılması doğru ama taraftarları aşağılanmamalı" denildi. Yazıda, "Yıllardır süren akılsız bir yönetim şekli ortaya çıktı. Başka yaptırımlar da gelebilir, şimdi yöneticilerin görevi kibirden uzak şekilde yeniden yola koyulmak" görüşü yer aldı.

Sosyal medyada da, başta Juventus taraftarı olduklarını söyleyen kullanıcılar olmak üzere bir cephede takıma haksızlık yapıldığını savunanlar yer aldı.

Juventus’a ceza getiren uygulamayı başka takımların da yaptığını öne sürenler de oldu. Bazı Juventus destekçileri de Serie A maçlarını yayımlayan kanallara üyeliklerini iptal etmek gibi protesto eylemleri önerdi.

Karşı cephedeki görüşleri savunanlar arasında ise "Juventus’un aldığı hasarın, bu takımın İtalyan futboluna verdiği hasar karşısında bir hiç" olduğunu söyleyenler ve "İtalyan futbolunun utancısınız" diyenler de oldu.

Juventus, 17 yıl önce de "Calciopoli" olarak anılan skandal nedeniyle Serie A’dan Serie B’ye düşürülmüştü.

Serie A’da 36 şampiyonluk ile rekor sahibi olan takım geçen sezonu ise 4. sırada ve 254 milyon Euro zararla kapamıştı.