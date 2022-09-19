Ukrayna savaşı: Rusya'nın pop yıldızı Alla Purgaçeva 'Hayali amaçlar için gençlerimiz ölüyor' dedi

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Laurence Peter | BBC News

Kaynak, Getty Images

Rusya'nın en ünlü pop şarkıcılarından Alla Pugaçeva, Ukrayna savaşına karşı olduğu için suçlamalara hedef olan eşi Maxim Galkin'le dayanışarak, yetkililere "Beni de dış güçlerin ajanı ilan edin" diye seslendi.

K﻿endisi de ünlü bir sunucu ve şarkıcı olan Maxim Galkin Cuma günü Rusya'nın Ukrayna'ya karşı giriştiği savaşı kınadıktan sonra "dış güçlerin ajanı" olmakla suçlanmıştı.

"﻿Dış güçlerin ajanı" suçlaması Rusya hükümeti tarafından sık sık Kremlin'in politikalarını açıkça eleştiren kişiler, gruplar, örgütler ve medya kuruluşlarına yöneltiliyor.

Onlarca yıldır ülkenin en sevilen pop şarkıcılarından olan Alla Pugaçeva sosyal medya paylaşımında kocasının "gençlerin hayali amaçlar uğruna ölmesine razı olmayan gerçek ve sadık bir Rus yurtseveri olduğunu" söyledi.

Pugaçeva Kremlin'in "hayali amaçlarının" Rusya'nın uluslararası toplumdan dışlanmasına yol açtığını ve vatandaşlarının hayatını çok zorlaştırdığını da kaydetti.

Televizyon sunucusu, komedyen ve şarkıcı olan eşi Galkin'in "anavatanında refah, barış ve ifade özgürlüğünü savunduğunu" ekledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, D﻿evlet Başkanı Putin 2014 yılında Pugaçeva'yı Kremlin'de kabul etmişti

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B﻿BC Rusya Editörü

A﻿lla Pugaçeva'nın müzik dünyasındaki kariyeri 1960'larda başladı ve Sovyet Birliği'nin son bulduğu yıllardan geçerek bugüne kadar onlarca yıl devam etti.

R﻿usya'da çok sevilen ve saygı duyulan bir sanatçı olan Pugaçeva'nin Ukrayna savaşı hakkındaki görüşleri büyük haber.

Ö﻿zellikle de "Gençlerimiz, ülkemizi uluslararası toplumdan dışlayan hayali amaçlar için ölüyor" sözleri Kremlin'i muhtemelen çok öfkelendirecek.

A﻿ma bu açıklamaların, Putin yönetiminin hala "özel askeri operasyon" diye tanımladığı savaş konusunda Rusya kamuoyunun görüşlerini etkileyip etkilemeyeceğini söylemek için henüz erken.

P﻿ugaçeva ve Galkin geçtiğimiz Mart ayında, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasından bir ay kadar sonra İsrail'e gitmişlerdi. Geçen ayın sonunda çocuklarıyla birlikte Rusya'ya döndüler.

E﻿ylül başlarında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov Galkin için "Yollarımızın ayrıldığı açık. Çok kötü bazı açıklamalar yaptı" dedi.

Galkin Rus askerlerinin işlediği iddia edilen savaş suçlarını kınamış ve Ukrayna'nın işgal edilmesini hiç bir şeyin mazur gösteremeyeceğini söylemişti.

Rusya'dan 2014'te ayılan ve Estonya'da yaşamaya başlayan Rus müziğinin önde gelen isimlerinden Artemi Troytski, Pugaçeva'nın son açıklamalarının önemli olduğunu düşünüyor.

"Alla Pugaçeva Rusya'da son 50 yılın en büyük pop yıldızı" diyor ve sürdürüyor:

"Ünü çok büyük ve efsane bir karakter. Sanırım bir çok kişi böyle bir şey yapmasını bir süredir bekliyordu çünkü kocası Maxim Galkin aylar önce savaşa karşı olduğunu defalarda açıkladı.

"﻿Kamuoyuna ilk defa böyle net bir siyasi açıklama yapıyor ve bence bu bile Rusya halkını tek başına sarsacak bir şey. Ama Rusya kamuoyunu etkileyen tek şey onun görüşleri değil. Rusya ordusunun yaptığı hatalar, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçişi ve ekonominin kötüleşmesi hep birlikte Putin ve onun savaş politikalarının aleyhine etkiler yaratıyor."

R﻿usya, kendi kamuoyuna Ukrayna'da neo-Nazilere karşı savaştığını ve Ukrayna'nın NATO ittifakı ile sıkı ilişki içinde olmasının kendisi için tehdit oluşturduğunu söylüyor.

2﻿4 Şubat 2022 günü başlayan işgal süresince Birleşmiş Milletler tarafından tutulan kayıtlara göre en az 5 bin 718 sivil öldü, 8 bin 199 sivil yaralandı ve 7 milyondan fazla Ukraynalı evinden göçmek zorunda kaldı.

S﻿avaşta ölen sivillerin sayısının, kaydı tutulabilenden daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.