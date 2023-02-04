THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

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bir saat önce

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, İstanbul'a da geliyor. Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 238 uçuşun iptal edildiği duyuruldu:

"İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre de Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinde hafta sonu yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada da, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi. Öte yandan İSKİ'den yapılan uyarıda "soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi de izole edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine de, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın ve 6 Şubat'ta yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Şanlıurfa - Gaziantep yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ankara'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Kaynak, Getty Images

Ankara'da hafta başından bu yana seyrek olarak devam eden kar yağışı, dün gece artarak devam etti. Kentin tamamı beyaz örtüyle kaplandı.

Birçok çocuk ve yetişkin karla oynarken trafikte bazı sıkıntılar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hiçbir yolun kapalı olmadığını açıkladı ancak "don" uyarısı yaptı.