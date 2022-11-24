M﻿erkez Bankası politika faizini tek haneye indirdi: Yüzde 9

Kaynak, Reuters

24 Kasım 2022, 14:03 +03 Güncelleme 11 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'ten yüzde 9'a çekti.

R﻿euters ajansının anketine katılan tüm ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.

C﻿umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen ay faizlerin tek haneye düşürüleceği mesajını vermişti.

E﻿rdoğan, "Faiz zulmünden yatırımcılarımızı kurtaracağız, vatandaşımızı kurtaracağız, geçmişte bunu yaptık. 4,6'ya kadar biz faizi düşürdük. Enflasyon da o zaman 5,6'ya düşmüştü" demişti.

M﻿erkez Bankası'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, Ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.

"Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir.

"Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir. "

TCMB faiz indirimlerine Eylül 2021'de başlamış ve aynı yıl içinde politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e indirmişti. Banka bu yıl ise Ağustos ve Eylül'de 100'er baz puan, Ekim'de 150 baz puan indirime gitmişti.

E﻿konomistler kararı nasıl yorumladı?

Birçok ekonomist Merkez Bankası'nın kararını eleştirdi.

E﻿konomist Mahfi Eğilmez Twitter mesajında "Enflasyon % 85,5. TCMB politika faizini % 9'a indirdi. Aralık'ta enflasyon baz etkisiyle düştüğünde 'faizi düşürdük enflasyon ondan düştü' denilebilecek. Bankalar mevduat müşterisini kaçırmamak için faiz artırmaya devam ediyorlar ama onun önemi yok. Dostlar alış verişte görsün" dedi.

T24 yazarı Uğur Gürses ise şunları yazdı:

"Kendi enflasyon tahmini bile yüzde 20'nin altında olmayan bir kurumun yönetimi faizi yüzde 9'a çekip politika faizinin 'yeterli düzeyde' olduğunu yazmış. Göz göre göre vatandaşın gelirini, şirketlerin sermayesini eritmek demek bu... Bile bile topluma, ülkeye kötülük."

E﻿konomist Mustafa Sönmez ise tek haneli faizin "propaganda malzemesi olarak kullanılacağını öne sürerek şöyle yazdı: