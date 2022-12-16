Hollywood yıldızı Jane Fonda, kanser hastalığının iyileşme evresinde olduğunu söyledi

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17 dakika önce

Bir süredir kanser tedavisi gören Hollywood yıldızı Jane Fonda, hastalığının gerilediğini ve bu nedenle kemoterapiyi sonlandırabileceğini duyurdu.

Gelecek Çarşamba günü 85 yaşına basacak usta oyuncu, “bunun kendisi için şu ana kadarki en büyük doğum günü hediyesi” olduğunu söyledi.

Ünlü aktrist, “Benim için dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ederim. Bu iyi haberde bunun büyük bir payı olduğuna eminim” dedi.

Fonda, Hodgkin Dışı Lenfoma (HDL) tedavisi görüyordu.

Instagram’da 1,9 milyon takipçisi olan Fonda, sosyal medya hesabında hayranlarına Eylül ayında yaptığı açıklamada, “tedavi edilebilecek bir kansere yakalandığını ve bu yüzden çok şanslı hissettiğini” ve altı aylık bir kemoterapi tedavisi alacağını ifade etti.

Kanser hastalığının iyileşme sürecinde olduğunu ve doktorun kemoterapiyi sonlandırabileceğini aktaran Fonda şöyle devam etti:

“Özellikle mutluyum çünkü ilk dört kemoterapi tedavim benim için oldukça kolaydı, sadece birkaç gün yoruldum. Son kemoterapi ise zordu. İki hafta sürdü ve birçok şeyi başarabilmeyi zorlaştırdı.”

Lenf sistemi kanseri olan Hodgkin Dışı Lenfoma daha az yaygın olan bir kanser türü. Kötü huylu bu lenfoid hücreler kan ve lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer kısımlarına da yayılabiliyor.

Kaynak, Getty Images

Oscar ödüllü aktris, 1960 yılında ilk filminde rol aldı. Barbarella, 9'dan 5'e ve Altın Göl gibi filmlerle ise şöhreti yakaladı.

Son olarak Netflix’teki komedi dizisi Grace and Frankie’de rol aldı.