AP'de rüşvet skandalı: Eva Kaili elektronik kelepçe takılması koşuluyla serbest bırakılmasını talep etti

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58 dakika önce

Katar'dan rüşvet almakla suçlanan ve gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Eva Kaili, Brüksel'de hakim karşısına çıktı. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Kaili, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Yunan parlamenter, kendisine elektronik kelepçe takılması koşuluyla serbest bırakılmasını istedi.

Eva Kaili'nin avukatı Andrew Risopoulos, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, müvekkilinin, "aktif şekilde işbirliği yaptığını" söyledi.

Risopoulos, müvekkilinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

44 yaşındaki Kaili ile ilgili karar bu akşam açıklanabilir.

Belçika polisi, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta düzenlediği operasyon sırasında çok sayıda adrese baskın düzenlemişti.

Operasyonda toplam 1,5 milyon euro nakit para ele geçirilmişti.

Kaili de kısa süre sonra gözaltına alınmış, lüks çantasında 150 bin euro nakit para ve değerli eşyalar bulunmuştu.

AP Kaili'yi görevden almış, Yunanistan'daki partisi PASOK da AP üyesini ihraç etmişti.

"Katargate" adı verilen soruşturma kapsamında Kaili'nin yanı sıra erkek arkadaşı ve yardımcısı Francesco Giorgi, eski bir parlamenter ve para sızdırmak için kullanıldığı iddia edilen bir STK'nın başkanı da gözaltına alındı.

Dört kişi de "suç örgütü üyeliği, yolsuzluk ve kara para aklama" ile suçlanıyor.

Giorgi, geçen hafta "Katar ve Fas tarafından AP kararlarına müdahale etmek için kullanılan bir örgütün parçası olduğunu" itiraf etmişti.

Belçika medyasına göre ise Giorgi, çocuğunun annesi olan Eva Kaili'yi korumak için bütün suçu kendisi üstlendi.