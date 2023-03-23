TikTok CEO'su ABD Kongresi'nde ifade veriyor: 'Çin'in kontolünde değiliz, ulusal güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz'

Kaynak, Getty Images

23 Mart 2023, 18:22 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Çin'le bağlantısı hakkında şüphelerin arttığı sosyal medya platformu TikTok’un CEO’su Shou Zi Chew ABD Kongresi’nde şirketini savunmak için ifade veriyor.

Kendini tanıtırken ABD ve İngiltere’deki eğitimini ve Batı’yla bağlantılarını öne çıkaran Chew, eşinin de Washington’da Kongre binasına birkaç kilometre mesafede dünyaya geldiğini vurguladı.

Konuşmasına, TikTok’u savunarak ve eğitim videolarıyla çocukların ve gençlerin platformdan faydalandığını söyleyerek başlayan Chew, platformun ulusal güvenlik kaygılarını çok ciddiye aldığını vurguladı.

Chew, TikTok’un ana şirketi ByteDance’in “Çin hükümetinin sahip olmadığını ya da Çin hükümeti tarafından kontrol edilmediğini” söylerken, şirket hisselerinin % 60’ının küresel yatırımcılara ait olduğunu, beş yönetim kurulu üyesinden üçünün de ABD’li olduğunu kaydetti.

Chew ayrıca, kendisini ve şirketini Çin hükümetinden uzaklaştırmaya çalıştı ve kendisinin Singapur’da dünyaya geldiğini, İngiltere’de üniversite okuduğunu ve daha sonra eşiyle tanıştığı ABD’ye gittiğini anlattı. Chew TikTok’un genel merkezinin de Los Angeles’ta olduğunu vurguladı.

Sorgulama aşamasıysa, TikTok’un “Tayvan’a yönelik saldırganlığı teşvik etmek” ya da “ABD vatandaşları üzerinde casusluk” için kullanılıp kullanılmayacağı üzerine gergin bir tartışmayla başladı.

TikTok’un CEO’su Cumhuriyetçi Partili Cathy Rodgers’ın sorusu üzerine, platformun herhangi bir hükümetin isteğiyle içerik kaldırmadığını ve kullanıcı verilerini gözlem yapılmasına karşı koruyacaklarını söyledi.

Ancak Rodgers, TikTok’u, Çin hükümetinin görülebilecekleri manipüle etmek ve veri toplama için kullanılan bir “silah” diye niteledi.

'Diğerlerinden daha çok veri toplamıyoruz'

Kaynak, Getty Images

Temsilciler Meclisi üyesi Frank Pallone Jr. da mahremiyet sorunlarına dikkaü çekti ve “TikTok özel bilgileri alıp, sonra satarak çok para kazanıyor. Veri satmama sözü verebilir misiniz?” dedi.

Chew ise TikTok’un veri aracılarına bilgi satmadığını ve tam konum bilgisi almadığını ve sağlık bilgilerini toplamadığını söyleyerek yanıt verdi.

Chew "Çok şeffaf olmaya bağlıyız” dedi ve TikTok’un diğer teknoloji şirketlerinden daha fazla veri toplamadığını savundu.

Chew, Teksaslı Kongre üyesi Michael Burgess’in, TikTok’un ana şirketi ByteDance’ten kimsenin bugünkü oturuma hazırlanmasına yardımcı olmadığını garanti edip edemeyeceğini sordu.

Chew ise “Bu şirketin CEO’su olduğumdan bu yana Çin hükümeti yetkilileriyle herhangi bir görüşmem olmadı” yanıtını verdi.

Chew Çin hükümetinin Amerikan verilerine erişimi olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını söylerken, Kongre Üyesi Anna Eshoo “Bunu akıl almaz buluyorum” dedi ve Çin’de bir özel sektör olduğuna “inanmadığını” vurguladı.

TikTok CEO’su ise Amerikan veri deposunu Amerikan topraklarına bir Amerikan şirketinin denetiminde taşıma planları olduğunda ısrar etti ve “Size şeffaflık sunmak istiyoruz” dedi.

Kongre üyesi Diana DeGette, sağlık batımı konusunda TikTok'ta ciddi dezenformasyon olduğunu" belirtince de Chew "Platformumuzda tehlikeli dezenformasyonlara izin vermiyoruz" dedi. Ancak De Gette araya girip "Üzgünüm ama bu sizin platformunuzda" yanıtını verdi.

Kongre üyelerinden Richard Hudson, TikTok'un askeri üsler ve ordu mensupları hakkında özel cihazları üzerinden de bilgi toplayabileceği kaygıları olduğunu söyledi ve Chew'e TikTok'un evlerdeki WiFi sistemlerinden ve aynı internet şebekesine bağlı diğer teknolojik cihazlardan bilgi toplayıp toplayamayacağını sordu.