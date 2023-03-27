Fransa’da hükümet, ikinci Macron döneminin en büyük siyasi krizinden çıkış yolu arıyor

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Perşembe günü ulusal çapta gösterilerin düzenlenmesiyle polis ve eylemciler arasında en şiddetli çatışmalar yaşanmıştı

bir saat önce

Fransa’da hükümet, emeklilik yaşının iki yıl artırılmasını öngören yasa tasarısına yönelik protestoların büyümesinin ardından krizden çıkış yolu arıyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada yeni emeklilik yasası etrafında dönen tartışmaları sona erdirmek için muhalefet ve sendikalar ile görüşeceğini belirtti.

Hükümetin parlamentodan onay almadan önce emeklilik yasasını uygulamak için harekete geçmesi protestoların şiddetlenmesine yol açmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yasanın rafa kaldırılmasını istemiyor; Macron’un başbakana parlamentoda yeterli oyu almak için destek bulma görevini verdiği ifade edildi.

Borne aynı zamanda tartışmalı yasaları parlamentonun onayı olmadan bir daha yürürlüğe koymaya kalkmayacağını da aktardı.

Borne, “Doğru yolu bulmalıyız, sakinleşmemiz gerek” dedi.

Emeklilik yaşının 62’den 64’ye yükselmesini öngören yasa tasarısını protesto etmek için sendikalar Salı günü için de halkı sokaklara çağırdı.

AFP’ye göre emeklilik yasa tasarısına dair düzenlenen protestolar Macron’un ikinci döneminin en büyük siyasi krizine dönüştü.

Geçen hafta polis başkent Paris ve diğer şehirlerde protestocularla çatışmıştı.

En şiddetli çatışmaların yaşandığı Perşembe gününün ardından sendikalar Salı günü için de ulusal çapta gösteri düzenleme çağrısı yaptı.