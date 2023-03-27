Macar Parlamentosu, Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı

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Yazan, Tarık Demirkan

Unvan, Budapeşte

39 dakika önce

Macaristan Parlamentosu aylardır parlamento gündeminde bekleyen Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı.

Finlandiya’nın NATO üyeliği için başvurusu bundan sekiz ay önce Macar parlamentosuna sunulmuş, ancak o tarihten beri gündeme alınmamıştı.

Pazartesi günü yapılan oylamada Macar parlamentosu 182 evet, 6 hayır oyla Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verdi.

Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusunun hayata geçebilmesi için artık sadece Türkiye’nin onayı bekleniyor.

Macar parlamentosu, Finlandiya ile aynı zamanda NATO üyelik başvurusu yapan İsveç’in üyeliğinin ileri bir tarihte gündeme alınacağını açıkladı.

Süreç Macaristan için neden uzadı?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte başlayan savaşın ardından ulusal güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla NATO üyelik başvurusunda bulunan iki Kuzey Avrupa ülkesinin NATO’ya katılabilmesi için kuruluş sözleşmesine göre tüm NATO üyesi ülkeler parlamentolarının bu katılımları onaylaması gerekiyor.

İki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye karşı çıkmış, daha sonra da uzun görüşmelerin ardından Finlandiya’nın üyeliğine Ankara yeşil ışık yaktı.

İsveç ve Finlandiya ile belirgin bir sorunu bulunmayan Macaristan da, açıktan karşı çıkmamakla birlikte bu iki ülkenin üyeliklerini parlamentoda onaylamayı bir neden göstermeden erteledi.

Macaristan ve Türkiye işbirliği

Bunun üzerine Budapeşte üzerine NATO merkezli onay baskıları da yoğunlaşmaya başladı.

Macar hükümeti, kendilerine karşı, “hukuk devletinin işleyişi ile ilgili ciddi eksiklikler var” eleştirileri getiren iki ülkenin NATO üyeliklerine mesafeli durduğu yönünde açıklamalar yaptı.

Başbakan Viktor Orban partisinin genel kurulunda İsveç ve Finlandiya’nın Macaristan’a karşı tutumlarını net öğrenebilmek amacıyla bu ülkelere parlamento delegasyonları gönderileceğini açıkladı.

Macar başbakanı bir konuşmasında da İsveç’in NATO üyesi Türkiye ile sorunları bulunduğunu, İsveç’in katılımı için bu sorunların çözülmesi gerektiğini de söylemişti.