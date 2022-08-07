Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak, TV100

7 Ağustos 2022, 14:05 +03 Güncelleme 42 dakika önce

Cumartesi akşamı katıldığı bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek’e fiziksel saldırıda bulunan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı.

TV100 kanalında Pınar Işık Ardor’un sunduğu Gündeme Dair programında Enginyurt ve Şimşek arasında önce sözlü bir tartışma yaşandı.

Canlı yayın devam ettiği esnada Enginyurt, Şimşek’in üstüne yürüdü. Bu sırada yayın kesildi ve reklama gidildi.

TV100’ün daha sonra paylaştığı görüntülerde ise Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi programa verilen arada Şimşek’e fiziksel saldırıda bulundu. Görüntülerde her ikisinin de Şimşek’e yumruk attığı görülüyor.

Şimşek’in Enginyurt ve korumasından şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DHA’nın haberine göre Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimatı verdi.

Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

Kaynak, tv100 Fotoğraf altı yazısı, Korkusuz gazetesi yazarı ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve Şimşek arasında Gezi Davası'nda verilen kararlar hakkında "hukuksuzluk" tartışması yaşandı.

‘Laik ve demokrat Türkiye'ye sahip çıkacağız’

Pazar sabahı Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Enginyurt, “Laik ve Demokrat Türkiye'ye sahip çıkacağız” dedi.

Enginyurt paylaşımında "Alışmışlar korkutmaya, tehdit, baskıyla susturmaya, parayla, maaşla satın almaya, gazeteci, siyasetçi tokatlamaya, Trollere saldırtmaya, Pkklı, Fetöcü diye suçlamaya. Sizden korkan sizin gibi olsun. Her birimiz Hasan Tahsin olacağız" ifadelerini kullandı.

'Biz gazeteciyiz, mafya değiliz'

Pazar günü TV100 kanalında saldırıya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Şimşek, "Saldırıda bulunanın kim olduğunu biz de bilmiyorduk. Biz gazeteciyiz, mafya değiliz ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle, mafya arasındaki belirledi" dedi.

Atılan yumruğun kendisi için "şeref madalyası" olduğunu söyleyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bana attırdığı birkaç yumruk benim için şeref madalyasıdır. Çünkü ben orada devletin hakimini, savcısını, polisini savunurken saldırıya uğradım. Şimdi herkes düşünsün Cemal Enginyurt’un nasıl bir kişilik olduğunu."

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, 2020'den MHP'den ihraç edilen Enginyurt, aynı yıl Demokrat Parti'ye katıldı.

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