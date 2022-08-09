BM Myanmar’da insanlığa karşı işlenen suçlara dair kanıtlar bulduğunu açıkladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Myanmar'da hayatını kaybedenler için dün Tayland'da bir anma töreni düzenlendi

33 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’a gönderilen denetçilerin insanlığa karşı işlenen suçlara dair kanıtlar bulduğunu açıkladı.

BM’nin Myanmar için Bağımsız Soruşturma Mekanizması (IIMM) kapsamında gönderdiği denetçiler yeni yayınladıkları bir raporda, inceledikleri üç milyonu aşkın kanıt arasında sivillere yönelik sistematik saldırılar, kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel şiddet ve tecavüz suçlarının bulunduğunu duyurdu.

Raporda, Şubat 2021'de ordunun yönetime el koymasından bu yana işlenen suçların "sivil nüfusa karşı yaygın ve sistemik bir saldırı" teşkil ettiğine dair fazlaca veri bulunduğu belirtildi.

Myanmar’da ordu geçen yıl yönetime el koymuştu.

Rapora göre Myanmar’da çocuklara işkence yapıldı, bazıları zorla askere alındı, kimileri de ebeveynlerinin yerine keyfi bir şekilde gözaltına alındı.

Üç yıl önce göreve başlayan IIMM'nin bu kanıtları Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’yle de paylaştığı açıklandı.

Bugün rapor hakkında bir basın toplantısı düzenleyen IIMM Başkanı Nicholas Koumjian “Kadınlar ve çocuklara karşı işlenen suçlar en ağır uluslararası suçlar arasında yer alsa da en az bildirilen ve araştırılan suçlardan” dedi ve ekledi:

“Uzmanlarımız bu soruşturmayı suçluların yargılanması amacıyla yürüttü. Kanıtları toplamaya ve arşivlemeye devam ediyoruz. Bu suçların failleri, dokunulmaz bir şekilde hayatlarına devam edemeyeceklerini bilmeli.”

Raporda, halktan işlenen suçlara dair kanıtlar istemeye devam edildiği ve yeni kanıtların da önümüzdeki süreçte inceleneceği aktarıldı.

Yerel örgütler, o tarihten bu yana 2 binden fazla kişinin öldürüldüğünü ve 15 binden fazla kişinin de tutuklandığını belirtiyor.