Tayland'daki gece kulübü yangınında en az 13 kişi öldü

Kaynak, SAWANG ROJANATHAMMASATHAN RESCUE FOUNDATION

5 Ağustos 2022, 11:13 +03 Güncelleme 12 dakika önce

Tayland'ın eğlence merkezleri ve barların yoğun olduğu Çonburi bölgesinde bir gece kulübünde çıkan yangında en az 13 can kaybı yaşandı, 41 kişi yaralandı.

Yangın dün gece yerel saatle 01.00 sıralarında Mountain B gece kulübünde başladı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde gece kulübünden kaçan insanların bir kısmının kıyafetlerinin yandığı görülüyor.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri duvarlardaki yanıcı metallerin yangını şiddetlendirmiş olma ihtimalinden bahsediyor.

Bangkok'un 150 kilometre kadar güneyinde bulunan kulüpteki yangının kontrol altına alınması iki saatten uzun sürdü.

Hemen hepsinin Tayland vatandaşı olduğu düşünülen hayatını kaybeden kişiler çoğunlukla girişe yakın alanlarda ve tuvalette bulundu.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Kaynak, SAWANG ROJANATHAMMASATHAN RESCUE FOUNDATION

Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım yapılacağını ve ülkedeki eğlence merkezlerine acil çıkış yapılması ile güvenlik önlemleri alınmasını zorunlu tutacağını söyledi.