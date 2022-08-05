Tayland'daki gece kulübü yangınında en az 13 kişi öldü
Tayland'ın eğlence merkezleri ve barların yoğun olduğu Çonburi bölgesinde bir gece kulübünde çıkan yangında en az 13 can kaybı yaşandı, 41 kişi yaralandı.
Yangın dün gece yerel saatle 01.00 sıralarında Mountain B gece kulübünde başladı.
Sosyal medyada dolaşan görüntülerde gece kulübünden kaçan insanların bir kısmının kıyafetlerinin yandığı görülüyor.
Olay yerine gelen kurtarma ekipleri duvarlardaki yanıcı metallerin yangını şiddetlendirmiş olma ihtimalinden bahsediyor.
Bangkok'un 150 kilometre kadar güneyinde bulunan kulüpteki yangının kontrol altına alınması iki saatten uzun sürdü.
Hemen hepsinin Tayland vatandaşı olduğu düşünülen hayatını kaybeden kişiler çoğunlukla girişe yakın alanlarda ve tuvalette bulundu.
Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım yapılacağını ve ülkedeki eğlence merkezlerine acil çıkış yapılması ile güvenlik önlemleri alınmasını zorunlu tutacağını söyledi.
Bu Tayland'da bir eğlence mekanında çıkan ilk yangın değil. 2009 yılbaşında, Bangkok'ta Santika Club'ta çıkan yangında 60'tan fazla kişi ölmüştü. 2012'de de Phuket'te bir gece kulübünde dört kişi hayatını kaybetti.