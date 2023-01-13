Siyahların Hayatı Değerlidir hareketinin kurucusunun kuzeni, polisin şok tabancası kullanması sonucu hayatını kaybetti

13 Ocak 2023, 16:25 +03 Güncelleme bir saat önce

Brandon Drenon | BBC News, Washington

Kaynak, POLICE HANDOUT Fotoğraf altı yazısı, Polis, Anderson'ın görüntülerini paylaştı

"Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin kurucularından Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, polisin şok tabancası kullanması sonucu hayatını kaybetti.

Los Angeles Polisi, olayın 3 Ocak tarihli görüntülerini yayımladı.

Öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Anderson trafik kazasının ardından olay yerine gelen ilk polise "Biri beni öldürmeye çalışıyor" diyor.

Diğer polisler geldiğinde ise önce kendisine söylendiği gibi oturuyor ardından durması istense de sokakta koşmaya başlıyor.

Anderson yakalandığında yardım istiyor ve "Bana George Floyd'a yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar" diye bağırıyor.

Ardından polis 30 saniye şok tabancası uyguluyor.

Diğer polislerin yere yatırdığı Anderson'a beş saniye kadar daha şok tabancası kullanılıyor.

Polisin aktardığına göre beş dakika sonra olay yerine ambulans geliyor ve Anderson hastaneye kaldırılıyor.

Yaklaşık 4,5 saat sonra ise kalbinin durması sonucu hayatını kaybediyor.

Emniyet Müdürü Michel Moore, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Anderson'ın trafikte çarpıp kaçma suçu bulunduğunu söyledi.

Moore, Anderson'ın olay yerinden kaçmaya yeltendiğini ve "izin almadan başkasının aracına binmeye çalıştığını" ekledi.

Polis, Anderson'ın kanında esrar ve kokaine rastlandığını bildirdi.

Anderson'ın Ocak ayında polis müdahalesinin ardından öldürülen üçüncü siyah olduğu belirtildi.

45 yaşındaki Takar Smith ve 35 yaşındaki Oscar Sanchez de polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass olayın son derece tedirgin edici olduğunu ve polis departmanı tarafından üç adamın ölümünün de incelendiğini söyledi.

Siyahların Hayatı Değerlidir hareketinin kurucularından olan Cullors olayın ardından, "Kuzenim yardım istedi ancak alamadı. Hayatı için endişe etti. Riski biliyordu, kendini korumak istedi" dedi.