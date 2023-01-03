'Fransa'nın Oscarı' Cesar Ödülleri'nde, haklarında cinsel suçlardan soruşturma açılanlar törene alınmayacak

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19 dakika önce

"Fransa'nın Oscarı" olarak bilinen César Ödülleri'ni dağıtan César Akademisi, hakkında cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma açılanların, bu yıl 25 Şubat'ta yapılacak ödül törenine katılmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

César Akademisi, bu kararı, şiddet mağdurlarına saygı nedeniyle aldığını açıkladı.

Akademi'nin kararı, hakkındaki tecavüz iddiaları soruşturulan Fransız aktör Sofiane Bennacer'in törene katılamayacağı anlamına geliyor.

Törene katılması halinde, Bennacer'in protesto edilmesi bekleniyordu.

César Akademisi, Kasım ayında Bennacer'ı aday listesinden çıkarmıştı.

Akademi'nin kararının kalıcı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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25 yaşındaki Bennacer, hakkında tecavüz ve cinsel saldırı iddialarına yönelik soruşturma başlatılmadan önce, Les Amandiers adlı filmdeki rolüyle ödüle aday gösterilmişti.

Aktör suçlamaları reddederken, filmin yönetmeni Valeria Bruni-Tedeschi de Bennacer'in bir "medya lincinin" kurbanı olduğunu söyledi.

Bennacer'in kız kardeşi eski Fransız First Ladysi Carla Bruni de César Akademisi'nin kararının masumiyet karinesine aykırı olduğu görüşünde.

13 yaşında, reşit olmaya biriyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden ve bu nedenle ABD'den kaçan yönetmen Roman Polanski'ye 2020'de César Ödülleri'nde En İyi Yönetmen ödülü verilmesi büyük tepki çekmişti.

Birkaç aktris, kararı protesto ederek töreni terk etmişti.

Polanski, 1977'de reşit olmayan biriyle yasa dışı cinsel ilişki yaşadığını kabul etti ve altı hafta hapis yattı ancak daha sonra yaptığı anlaşmasının iptal edileceği endişesiyle ABD'den kaçtı.