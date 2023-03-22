İngiltere'de camiden çıkan bir adam, ateşe verilerek saldırıya uğradı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Birmingham polisinden Richard North

bir saat önce

İngiltere’nin Birmingham kentinde, camiden evine dönen bir adam, üzerine alev püskürtülerek saldırıya uğradı.

70’li yaşındaki adamın saldırı sonucu ceketi alev aldı ve yüzünde ciddi yanıklar oluştu.

Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Birmigham’da, anti-terör polisleri saldırıyı soruşturuyor.

Bölge polisi, Londra’da geçen ay meydana gelen benzer bir saldırı ile bu olay arasında bir bağlantı olup olmadığını inceliyor.

Saldırı şüphelisi Birmingham’daki caminin yakınında, cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alındı.

BBC’ye konuşan görgü tanıkları saldırı sonrası alevlerin söndürülmesine yardım ettiklerini anlattı. Evine götürülen adama burada ilk müdahale ambulans görevlilerince yapıldı.

Saldırıya uğrayan kişinin oğlu, babasının ciddi yanıkları olduğunu söyledi.

Hastaneden verilen bilgiye göre, kurbanın yüz bölgesinde ciddi yanıklar bulunuyor. Bu kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı da kaydedildi.

Kurbanın yeğeni Tayyab Riaz, şoke eden haber sonrası herkesin “çok üzgün” olduğunu söyledi.

Riaz, aile üyesinin 35 senedir bu camiye gittiğini ve hiç sıkıntı yaşamadığını anlattı.

Channel 4 televizyonuna konuşan cami cemaati, olaydan bir gün önce namaz kılmayan bir kişinin camidekilerin dikkatini çektiğini anlattı.

Aynı kişiye “selamün aleyküm” denildiğini ancak bu kişinin yanıt vermediği de iddia edildi.

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Londra'da da yaşandı

27 Şubat’ta Londra’daki Eaeling bölgesinde 82 yaşında bir adam, benzer şekilde saldırıya uğradı.

Birmingham polisinden Richard North, Londra’daki olayı bildiklerini ve iki kent polisinin birlikte çalıştığını söyledi.

North, “Soruşturmamızın temelini bu oluşturuyor” dedi.

Saldırının yaşandığı caddede oturan 60 yaşındaki Monsur Alam, “Ben çığlıkları duydum, kızım da bağırıyordu. Eşim elinde bir kova suyla koşarak adamın üzerine attı” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada da olayın “endişe verici” olduğu kaydedildi.