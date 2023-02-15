Refah Partisi kapatma davasını açan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti

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Aralık ve Gülnar Hakimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunan Savaş, 7 Kasım 1987'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği de yapan Savaş, Birinci Ceza Dairesi üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 17 Ocak 1997'de Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

19 Ocak 2001 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Refah Partisi kapatma davası nedir?

Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından hazırlanan iddianamede ayrıca Anayasa’nın 68 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen “Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, … demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz...” hükmünü de ileri sürmüştü.