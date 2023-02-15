Refah Partisi kapatma davasını açan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirdi.
Savaş, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
Ocak 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Savaş, 28 Şubat sürecinde önce Refah Partisi, ardından Fazilet Partisi'nin kapatılması için dava açmıştı.
Vural Savaş kimdir?
21 Ağustos 1938'te Antalya'da doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969 yılında mezun olduktan sonra, Ankara'da hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Aralık ve Gülnar Hakimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunan Savaş, 7 Kasım 1987'de Yargıtay üyeliğine seçildi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği de yapan Savaş, Birinci Ceza Dairesi üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 17 Ocak 1997'de Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.
19 Ocak 2001 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
Refah Partisi kapatma davası nedir?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mayıs 1997 tarihinde, “Anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği” iddiasıyla Refah Partisi'nin kapatılmasını talep etmişti.
Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından hazırlanan iddianamede ayrıca Anayasa’nın 68 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen “Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, … demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz...” hükmünü de ileri sürmüştü.
Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak 1998'de Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi’nin kapatılmasını kararlaştırmıştı.