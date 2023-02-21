Suriye'de deprem enkazında doğan bebeği halası evlat edindi
Suriye'nin Halep kentine bağlı Cinderes kasabasında dünyaya gelen bebek, Kahramanmaraş merkezli depremin 10. saatinde kurtarıldığında enkaz altında hala annesine göbek kordonuyla bağlıydı. Annesi doğumdan hemen sonra hayatını kaybetti.
Sağlık görevlilerinin Arapça "Mucize" anlamına gelen "Aya" adını verdikleri bebeğe şimdi annesinin adı olan "Afraa" ismi verildi.
Afraa'nın kurtarılma görüntüleri tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve binlerce kişi bebeği evlat edinmek istemişti. Afraa depremde annesiyle birlikte babası ve dört kardeşini de kaybetmişti.
Afraa'yı DNA testinden sonra evlat edinen halası Hala al Sawadi, depremden üç gün sonra bir bebek dünyaya getirmişti.
Hala ve Khalil al Sawadi'nin altı çocukları var.
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Reuters haber ajansına konuşan Khalil al Sawadi, "Afraa'yı kendi çocuklarımızdan ayırmayacağız" dedi.
7,8 büyüklüğündeki depremde kendi evleri de yıkılan ve kuzenlerine taşınan Al Sawadi, "Bu bebek bizim için çok şey ifade ediyor. Ailesinden hiç kimse hayatta kalmadı. Bize ve köyümüze annesi ve babasının hatırası olacak" diye konuştu.
Afraa'yı enkazın altından Khalil al Sawadi çıkarmıştı.
Hastaneye getirildiğinde tüm vücudu morluklar ve kesikler içinde olan Afraa'nın şimdi durumumun iyi olduğu belirtiliyor.