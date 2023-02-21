Suriye'de deprem enkazında doğan bebeği halası evlat edindi

53 dakika önce

Afraa'nın kurtarılma görüntüleri tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve binlerce kişi bebeği evlat edinmek istemişti. Afraa depremde annesiyle birlikte babası ve dört kardeşini de kaybetmişti.

7,8 büyüklüğündeki depremde kendi evleri de yıkılan ve kuzenlerine taşınan Al Sawadi, "Bu bebek bizim için çok şey ifade ediyor. Ailesinden hiç kimse hayatta kalmadı. Bize ve köyümüze annesi ve babasının hatırası olacak" diye konuştu.