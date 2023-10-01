Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki bombalı saldırının ardından Kuzey Irak'taki hedeflere hava harekatı yapıldığını duyurdu

49 dakika önce

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında, "Bu terör saldırıları sadece o saldırıyı yapan birkaç kişiden ya da bu saldırının arkasında görünür ya da görünmez örgütlerden ibaret değildir. Terör saldırılarının arkasında onlara silah desteği veren lojistik destek veren siyasi destek veren birtakım güçlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.