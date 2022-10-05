Güney Kore ve ABD, Japon Denizi'ne füze fırlattı

Kaynak, GÜNEY KORE SAVUNMA BAKANLIĞI

5 Ekim 2022, 07:33 +03 Güncelleme 45 dakika önce

K﻿uzey Kore'nin Japonya üzerinden yaptığı balistik füze denemesinden bir gün sonra Güney Kore ve ABD, Japon Denizi'ne bir dizi füze fırlattı.

G﻿üney Kore ordusundan yetkililer, dört kısa menzilli füzenin Japon Denizi'ndeki hedeflere başarıyla atıldığını söyledi.

A﻿ncak Güney Kore yapımı daha uzun menzilli bir füze denemesi başarısız oldu. Atıldıktan kısa bir süre sonra düşen füzenin, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı belirtildi.

Y﻿etkililer bu tatbikatın, "Pyongyang'dan yapılan provokasyonları" durdurmak için yapıldığını ekledi.

Güney Kore ve ABD savaş uçakları ayrıca Kore yarımadasının batısındaki bir atış alanına yönelik saldırı tatbikatı da gerçekleştirdi.

A﻿BD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada füze denemesinin amacının "ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'nin provokasyonlarına yanıt verebilecek askeri kabiliyeti olduğunu göstermek" olduğunu söyledi.

K﻿uzey Kore'nin salı günü yaptığı kıtalararası orta menzilli füze denemesinde füze Japonya'nın kuzeyinden geçerek yaklaşık 3 bin km açıkta Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.