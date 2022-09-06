Instagram’a çocukların veri gizliliğini ihlal nedeniyle 405 milyon euroluk ceza

41 dakika önce

Shiona McCallum ve Tom Gerken

Kaynak, Getty Images

İrlanda’daki denetleyici kurumlar, Instagram’ın çocukların veri gizliliğini ihlal ettiğini belirterek şirkete 405 milyon euroluk ceza kesti.

Şirket çocukların telefon numaraları ve e-posta adreslerinin kamuya açık bir hale gelmesine seyirci kalmakla suçlanıyordu.

Bazı çocukların, profillerini ziyaret eden kişilerin sayısını görmek gibi analiz araçlarına erişebilmek için hesaplarını ticari hesaba dönüştürdüğü fakat bunu yaparken verilerinin kamuya açık hale geleceğini bilmediği belirtiliyor.

Instagram’ın sahibi Meta ise karara itiraz etmeyi planladıklarını açıkladı.

Bu, İrlanda’daki denetçilerin Meta’ya verdiği üçüncü ceza oldu.

BBC’ye bilgi veren şirket, şikayete konu olan özelliğin geçen yıl değiştirildiğini açıkladı ve ekledi:

“Uygulamaya 18 yaşın altında kaydolan herkesin hesabı gizli olarak açılıyor ve bu sayede sadece tanıdıkları insanlar onları görebiliyor.

“Bir çocuk onları takip etmiyorsa yetişkinler çocuklara mesaj atamıyor.”

İrlanda Veri Koruma Komiserliği (DPC), Avrupa merkezi İrlanda’da bulunan çok sayıda büyük teknoloji şirketini denetliyor.

Bu, DPC’nin bugüne kadar verdiği en büyük ceza oldu.

Geçen yıl da WhatsApp’a 225 milyon euro ceza vermişti.

Öte yandan Lüksemburg’un veri denetim kuruluşu da Amazon’a 746 milyon dolarlık bir ceza vererek rekor kırmıştı.

İngiltere’de çocuk hakları için çalışan online güvenlik uzmanı Andy Burrows, Instagram’ın büyük bir güvenlik ihlali yaptığını ve bu alandaki düzenlemelerin çocukları koruduğunu gördüğümüzü söyledi.