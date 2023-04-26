British American Tobacco, Kuzey Kore'ye sigara sattığı için 650 milyon dolar ceza ödeyecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ağır bir sigara tiryakisi olduğu biliniyor

43 dakika önce

ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlara aykırı olarak bu ülkeye sigara sattığını kabul eden Londra merkezli tütün ve elektronik sigara şirketi British American Tobacco (BAT), faiz hariç 650 milyon dolar ceza ödeyecek.

BAT'ın Kuzey Kore'de 2007-2017 yılları arasındaki faaliyetlerinden kaynaklanan bu ceza miktarı, şirketin ABD Adalet ve Hazine bakanlıklarıyla yaptığı görüşmelerde belirlendi.

BAT CEO'su Jack Bowles, "yanlış davranışları için çok üzgün olduklarını" söyledi.

ABD, nükleer ve balistik füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye ağır yaptırımlar uyguluyor.

Dünyanın en büyük çok uluslu tütün şirketlerinden biri olan ve İngiltere'nin en büyük 10 şirketi arasında yer alan BAT, aralarında Dunhill, Pall Mall ve Lucky Strike'ın da bulunduğu pek çok markanın sahibi.

Şirketin bir iştiraki yaptırımları deldiklerini kabul etmişti. BAT, ABD mali kurumlarını yanılttığını da kabul etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ağır bir sigara tiryakisi olduğu biliniyor.

Geçen yıl ABD, Kuzey Kore'ye tütün ihracatının yasaklanması için BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sunmuştu. Rusya ve Çin kararı veto etmişti.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Matthew Olsen, BAT'la uzun bir süredir yürütülen soruşturma sonunda anlaşmaya vardıklarını ve bunun bakanlık tarihinde Kuzey Kore yaptırımları için tek seferde verilen en büyük ceza olduğunu söyledi.

Olsen, BAT'ın yaptırımların etrafından dolanarak iştirakleri aracılığıyla Kuzey Kore'ye türün ürünleri sattığını belirtti ve "2007-2017 yılları arasında üçüncü şahıs şirketleri Kuzey Kore'ye tütün satışlarından yaklaşık 428 milyon dolar gelir elde etti" dedi.