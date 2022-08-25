Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

Kaynak, DHA

25 Ağustos 2022, 13:08 +03 Güncelleme 37 dakika önce

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak'ta trafik kazası geçirdi. Yaralanan Tatlıses hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu panelvan tipi minibüs bugün saat 10.30 sıralarında karşı yönden gelen kamyon ile çarpıştı.

Araçlar şarampole yuvarlandı. Alev alan minibüs kısa sürede söndürüldü.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Tatlıses'i sıkıştığı araçtan çıkardı.

Tatlıses'in görüntülenmemesi için yoğun önlem alındı.

Sanatçının koruması ile iki aracın şoförleri de kazada yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya dair ilk açıklama müzik yapımcısı Polat Yağcı'dan geldi.

Hürriyet gazetesine konuşan Yağcı, "Otomobilden herkesi çıkardılar... İbrahim Bey arkada oturduğu için hiç zarar görmemiş. Sadece tedbir amaçlı hastaneye götürülebilir. Herkesin durumu iyi. Kızı Elif Ada arabada değildi" dedi.

Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da 2. Sayfa’ya şunları söyledi: "İbrahim Bey’le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada’yı Bodrum’da teyzesini bırakıp İstanbul’a dönmüştüm. Kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş".

Kaynak, DHA

Kaynak, DHA

Kazanın, İbrahim Tatlıses'in Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana giderken yaşandığı, oğlu İdo'nun da öndeki araçta olduğu bildirildi.

Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve ABD'de beyin ameliyatı olmuştu.