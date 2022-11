ABD’de ara seçimlerde beklenen ‘kırmızı dalga’ neden gerçekleşmedi?

İlk etapta bir yapısal etken dikkat çekiyor. ABD seçmeninde 2016’dan bu yana görülen kutuplaşma eğiliminin son 5-6 yılda iyice kemikleştiği anlaşılıyor. Örneğin, bir ankette, oy verdikten sonra çıkanlar her iki parti için sorulan “Nasıl görüyosunuz?” sorusuna Demokrat Parti için %44 olumlu, %53 olumsuz derken; GOP için de benzer biçimde %44 olumlu %52 olumsuz dedi.

Financial Times’ın aktardığı bir araştırmaya göre, 1970’lerde, siyasi rakiplerine ilişkin duyguları sorulduğunda insanlar (100 ile 0 arasında) ortalama 57 düzeyinde not veriyordu. Son 20 yılda bu not 20’ye geriledi. İki parti arasında büyük fark olduğuna inanan Amerikalıların oranı %40’tan %80’e fırladı. Bir seçimden öbürüne oy verdiği partiyi değiştiren seçmenin oranı da 2000’li yıllarda %10 düzeyinden hızla gerileyerek son seçimlerde % 2-3 düzeyine indi.