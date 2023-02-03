Ocak'ta yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 57, ENAG'a göre yüzde 121

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı.

TÜİK'e göre Ocak’ta tüketici fiyatları yüzde 6,65 arttı.

Kuruma göre yıllık enflasyon yüzde 57,68’e düştü.

Aylık enflasyon ise yüzde 6,65 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Ekim 2022’de yüzde 85,51 ile zirveye ulaşan enflasyon, Aralık 2022’de yüzde 64’e gerilemişti.

Üretici fiyat endeksindeyse aylık artış yüzde 4,15, yıllık artış da yüzde 86,46 oldu.

TÜİK’e göre Ocak ayında giyim ve ayakkabıda enflasyon negatif geldi, fiyatlarda yüzde 1,53’lük gerileme oldu.

Ocak’taki en yüksek artış ise yüzde 18,35 ile sağlıkta yaşandı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ocak ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 9,26 arttığını, böylece yıllık artışın yüzde 121,62 olduğunu açıkladı.

Harcama grupları arasında en büyük artış yüzde 17,69 ile ev eşyalarında görüldü.

İkinci sırada ise yüzde 15,31 ile lokanta ve oteller yer aldı.

Ekonomistler nasıl yorumladı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda en zorlu dönemin geride kaldığını söyledi ve “Mevcut veriler önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir” dedi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise Bakan Nebati’ye “2010-2020 arası 10 yılda Ocak ayı TÜFE artış oranı ortalama yüzde 1.39, 2023 Ocak ayı yüzde 6.65. Dalga mı geçiyorsunuz?” diye yanıt verdi.

İktisatçı Hakan Kara, “Bugünkü enflasyon verisi beklentiler bozulduğunda döviz kurunu sabitlemenin de işe yaramadığını net bir şekilde gösterdi” dedi.

Ekonomi uzmanları, açıklanan enflasyonla yıl sonu hedefi arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Trive Yatırım’dan Serdar Pazı, yıl sonu yüzde 22’lik enflasyon hedefinin tutması için yılın kalan 11 ayında enflasyonun aylık ortalama yüzde 1,2 olması gerektiğini söyledi ve “Daha ilk ayda şaşan yıllık enflasyon tahmini olur mu?” diye sordu.

Gazeteci İrfan Donat da gıdada “fiyat sabitleme ve indirim çağrılarının pek işe yaramadığını” belirtti.

'Halk sağlığına zarar verebilir'

Fortuna Capital’dan Altuğ Özaslan, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 60 olduğunu söyledi:

“ÜFE'den TÜFE'ye geçişkenlik bariz bir şekilde başladı ve önümüzdeki aylarda bunu azalarak da olsa görmeye devam edeceğiz.”

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım ise Ocak’ta sağlıkta yüzde 18,35, gıdada ise yüzde 6,62 artış olmasının halk sağlığına da zarar verebileceğini belirtti.

Uğur Gürses, Ocak ayında 8.500 TL’ye yükseltilen asgari ücretin resmi enflasyona göre alım gücünün Şubat itibarıyla 7 bin 972 TL’ye gerilediğine dikkat çekti, “Kötü bir deney yaşıyoruz” dedi.

Doç. Dr. Baki Demirel ise “Enflasyon düşerken emekçilerin gelir erozyonu devam ediyor. Yoksullaşma makro ekonomik istikrarın düşmanı” paylaşımında bulundu.