İtalya basını: 4 yıldır aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Antalya’da yakalandı, üzerinden sahte kimlik belgeleri çıktı

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Roma

15 Kasım 2022, 15:28 +03 Güncelleme 48 dakika önce

Kaynak, EUROPOL Fotoğraf altı yazısı, Luciano Camporesi, Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) en çok arananlar listesindeydi)

İtalya’da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından 22 yıl 8 ay hapse mahkum edilen ve 4 yıldır aranan Luciano Camporesi'nin Türkiye’de yakalandığı ortaya çıktı.

İtalya basınındaki haberlere göre 47 yaşındaki Luciano Camporesi, İtalya ve Türkiye’den güvenlik güçlerinin işbirliğiyle 11 Kasım’da Antalya’da bir evde yakalandı.

Ansa ajansı, Camporesi'nin üzerinden sahte kimlik belgeleri çıktığını yazdı.

Kamu yayıncısı Rai de, Riminili olan Camporesi’nin, Calabria bölgesi merkezli Ndrangheta mafyasıyla yakın bağları olan önemli bir uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak kabul edildiğini belirtti.

T﻿ürkiye'den ise henüz operasyonla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İtalyan güvenlik güçleri Ağustos 2018’de, Camporesi’ye ait olduğu belirlenen ‘’Remus’’ isimli bir gemide 20 tondan fazla esrar ele geçirmişti. Geminin tamamı Karadağlı olan 11 kişilik mürettebatı gözaltına alınmıştı.

‘’Pollino – European ‘Ndrangheta Connection’’ (Pollino - Avrupa 'Ndrangheta Bağlantısı) adı verilen soruşturma sonucunda Camporesi uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 22 yıl 8 ay hapse çarptırılmıştı.

İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan Locri Mahkemesi, davada Camporesi de dahil 12 kişiye toplam 172 yıl hapis cezası vermişti.

Ancak Luciano Camporesi’nin nerede olduğu 5 Aralık 2018’den bu yana bilinmiyordu.

İtalya basınına göre, arama çalışmalarında son haftalarda Türkiye üzerine odaklanıldı.

İtalyan Mayfayla Mücadele Soruşturma Dairesi (DIA) tarafından elde edilen bilgiler, uyuşturucu kaçakçısının en azından 2021’e kadar Türkiye topraklarında olduğunu gösteriyordu.