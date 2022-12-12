Peru’da protestolar büyüyor: İki kişi öldü, Andahuaylas Havalimanı kapatıldı

19 dakika önce

Çıkan çatışmalarda iki kişi hayatını kaybetti.

Peru Ombudsmanlığı, öldürülen protestoculardan birinin ergenlik çağında olduğunu duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı, göstericilerin havalimanındaki 50 polis ve çalışanı kuşattığını, bazı kişilerin rehin alındığını duyurdu.

Parlamento tarafından azledilen eski devlet başkanı Pedro Castillo, ülkede bir hapishanede tutuluyor.

Pedro Castillo, görevden alınmasının oylanması öncesi Parlamento’yu feshedip sıkıyönetim altında bir geçiş hükümeti oluşturmaya çalışmıştı.

Castillo, bu girişimi nedeniyle "darbe yapmakla" da suçlanıyor.

Protestocular, Castillo’nun yerine gelen Dina Boluarte’nin istifa etmesini ve görevi eski başkana devretmesini istiyor.

Castillo’ya yönelik destek, ülkenin güneyinde daha yaygın.

Buradaki Andahuaylas’ta da hafta sonu boyunca binlerce kişi sokaktaydı.

Kolluk kuvvetleri protestocuların bir karakolu basmaya çalıştığını açıkladı.

Ombudsmanlık ise 16 protestocu ve dört polisin yaralandığını duyurdu.