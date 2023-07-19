Aşırı sıcaklar: İtalya’da 35 dereceyi aşan sıcaklıkta işe gitmeme hakkı

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

18 dakika önce

Avrupa’nın birçok bölgesinde aşırı sıcaklar etkili olurken İtalya’da belirli işlerde çalışanlar sıcaklığın 35 derecenin üstüne çıkması halinde işe gitmeme hakkına sahip olacak.

Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (Inps) genelgesine göre güneşten korunamayan yerlerde çalışan işçiler ya da yüksek sıcaklıklardan etkilenen malzemelerle yapılan işler için özel izin alınabilecek. Şirketler bu gibi durumlarda çalışanlara izin vermek için devlet desteği alacak.

"Termal stres" kaynaklı rahatsızlıkları önlemek için alınan karar "hissedilen sıcaklık" değerinin 35 derecenin üzerine çıkması durumunda geçerli olacak.

İtalya’da sıcak hava dalgası nedeniyle son günlerde çok sayıda kentte en yüksek risk anlamına gelen "kırmızı alarm" ilan edildi. Sağlık Bakanlığı kararıyla bugün, gözlem altındaki 27 kentten 23’ünde kırmızı alarm hali söz konusu. Bu kentler arasında Roma, Bologna, Floransa, Napoli, Palermo, Torino ve Venedik de yer alıyor.

Roma’da rekor kırıldı

Başkent Roma’da dün, bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olan 41,8 derece kayıtlara geçti.

Roma’da ve aşırı sıcakların etkili olduğu diğer kentlerde hastanelerin acil servislerine başvurularda büyük artış yaşandığı belirtiliyor.

Elektrik şebekesi işletmecisi Terna’nın açıklamasına göre de Salı günü öğleden sonra itibariyle ülkede enerji kullanımı 57,85 GW seviyesine ulaşarak bu yılın rekorunu kırdı.

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre İtalya’da dün en yüksek sıcaklık Sicilya adasındaki Licata kentinde 46,3 derece olarak ölçüldü.

Avrupa’da bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olan 48,8 derece, Ağustos 2021’de yine Sicilya’daki Siracusa kentinde ölçülmüştü.

Geçen yaz 61 bin kişi öldü

Bu ay Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Avrupa’da 2022’in yaz aylarında sıcaklıklarla bağlantılı nedenlerle 61 bin 672 kişinin hayatını kaybettiği hesaplandı.

Mayıs-Eylül 2022 arasındaki bu "fazladan ölümlerde" 18 bin kişi ile İtalya ilk sırada yer aldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü de (WMO) "sıcak dalgalarının en ölümcül doğal tehlikeler arasında olduğunu" ve her yıl binlerce insanın sıcaklarla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybettiğini vurguladı.

WMO tarafından dün yapılan açıklamada "Yunanistan ve Türkiye de dahil olmak üzere Akdeniz'in bazı bölgelerinde sıcaklığın hafta ortasında yoğunlaşması bekleniyor," denildi.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas "Isınan iklimimizde giderek daha sık görülen aşırı hava koşulları, insan sağlığı, ekosistemler, ekonomiler, tarım, enerji ve su kaynakları üzerinde büyük bir etkiye sahip," dedi.

Örgüt aşırı sıcakların yanı sıra aralarında Güney Kore, Japonya ve kuzeydoğu ABD'nin de bulunduğu bazı bölgelerde şiddetli yağışların yıkıcı sellere ve can kayıplarına neden olduğunu da vurguladı.