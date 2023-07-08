Arda Güler: Real Madrid'in transfer ettiği 'Türk Messi'

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Yazan, Phil Dawkes

Unvan, BBC Sport

36 dakika önce

Geçmişte “İranlı Messi”, “Alman Messi”, “İskoç Messi” diyerek tanımladığımız çok sayıda futbolcu oldu. Artık bir “Türk Messi”ye de merhaba demenin vakti çoktan geldi: Arda Güler.

Arjantin’in futbol efsanesi Lionel Messi ile karşılaştırılmak artık her genç hücum oyuncusu için bir aşama. Özellikle düşük bir ağırlık merkezi ve mükemmel top sürme becerilerine sahip olanlar için. Bu becerilerin ikisine de Altındağlı 18 yaşındaki genç sahip.

Şimdiye kadar “Messi” yakıştırmalarını hiç kimse karşılayamadı. Sardar Azmoun, Marko Marin ve Ryan Gauld da dahil. Muhtemelen hiç kimse de karşılamayacak.

Ancak, akıl almaz yeteneklere sahip Güler'in, bu yakıştırmadan öteye geçip kendi yıldızlaşan yolunu oluşturabilecek gerçek bir umudu var. Nitekim bu yol da onu, benzetildiği efsanenin eşi benzeri görülmemiş kariyerinin büyük bir bölümünde devasa başarılar elde ettiği lige kadar götürmüş durumda.

Arda Güler, olağanüstü yeteneği nedeniyle Fenerbahçe'nin A takımına adım attığından beri Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle anıldı. Messi'nin eski kulübü Barcelona, genç futbolcuya ilgi duyduklarını açıkça belirtti. Hatta kulüp başkanı Joan Laporta, sportif direktörü Deco'ya transfer görüşmeleri yapmak üzere yetki verdi.

Söz konusu tabloda Güler’in Barcelona’nın en büyük rakibi Real Madrid’i tercih etmesi elbette ki Katalanlar için hoş olmayacak. Kıtanın en umut vadeden oyuncularından biri artık Bernabeu’da oynayacak.

Güler’in Fenerbahçe ile bulunan sözleşmesindeki yalnızca 17,5 milyon euroluk serbest kalma maddesi büyük kulüplerin iştahını artırdı. Bayern Münih, Borussia Dortmund, Paris St-Germain ile birlikte Premier Lig takımlarından Arsenal, Manchester United ve Newcastle United da genç yıldızı istedi.

Kai Havertz ve Mason Mount gibi oyuncuların 60 milyon sterlinlik transfer ücretleriyle satıldığı bir dönemde bu kadar büyük bir potansiyele sahip bir oyuncu için bu fiyat oldukça kelepir.

Güler, 16 yaşında iken ilk kez Fenerbahçe A takımında şans buldu. 19 Ağustos 2021 tarihindeki Avrupa Ligi elemelerinde Fenerbahçe'nin HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Süper Lig’deki ilk maçında da asist yapma başarısı gösterdi. 13 Mart 2022'de Alanyaspor'u 5-2 yendikleri maçta attığı golle kulübünün tarihindeki en genç lig golcüsü oldu. Bu gol, 17. yaş gününden sadece 16 gün sonra kaydedildi.

Yetenekleri

Kaynak, Getty Images

Bu sezon Fenerbahçe'nin 10 numaralı formayı ona vermesi, genç futbolcunun yeteneklerini ne denli hızlı kanıtladığının göstergesi.

Söz konusu forma daha önce Tuncay Şanlı, Robin van Persie ve Mesut Özil tarafından da giyildi. Ancak daha da önemlisi, İstanbul kulübünün efsanesi Alex'in formasıydı.

Alex de Souza, 2004-2012 yılları arasında 344 maçta 171 gol atıp 136 asist yaptı. Bu üstün performansı nedeniyle de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda kendisine ithaf edilen bir heykel dikildi.

Eğer Arda Güler illa bir futbolcuyla karşılaştırılacaksa, yıldız futbolcunun çocukluk idolü olan eski Brezilya milli takımı kaptanı en iyi isim olabilir.

Çocukluk kahramanı gibi, Güler de düşük bir ağırlık merkezine, mükemmel top kontrolüne ve dripling yeteneğine sahip.

Nisan ayında Beşiktaş'la oynanan maçta, ceza sahası çizgisi üzerinde üç kişiyi çalımlayıp ardından da penaltı alması gibi birçok etkileyici görüntüsü var. Bu tür hareketleri şimdilerde YouTube videolarının vazgeçilmezleri arasında.

Güler, doğru pası seçme ve oynama yeteneğine de sahip. Örneğin, Antalyaspor'a karşı 2-0 kazanılan maçta sunduğu müthiş asiste bakın: Maçın hemen başında orta sahada iki rakibini çalımladıktan sonra sağ kanattan ayağının dışıyla keserek verdiği pasla top, iki savunmacının arasından takım arkadaşı Enner Valencia'ya gitti. Çoğu oyuncu bunu yapmaz, özellikle de 18 yaşında.

Yön değiştirme yeteneği ve başlangıç hızı da oldukça etkileyici. Ayrıca çeşitli hücum pozisyonlarında oynayabilecek kadar çok yönlü bir oyuncu olmasına rağmen, genellikle sağ kanattan sol ayağıyla kesmekten hoşlanıyor. Duran toplardan da etkileyici bir şekilde gol tehlikesi yaratıyor. İlk asistini bir kornerden yapmıştı.

Bunlara ek olarak, kendinden daha iri oyunculara cesaretli bir şekilde pres yapma isteği de bulunuyor. Yaşına rağmen bunu başarıyor.

Fenerbahçe'den doğru zamanda mı ayrıldı?

Son olarak, kendine özgü bir şeyler denemekten veya gösterişli hareketler yapmaktan korkmuyor. Ocak ayında Kasımpaşa'yla oynanan maçta uzak mesafeden kaleye gönderdiği şut bunun örneği. Direkten dönen topu daha sonra Valencia takip ederek tamamladı.

19 Kasım 2022’de Çek Cumhuriyeti’ne karşı oynanan maçta ilk kez milli takım formasını da giydi. Dördüncü milli maçında Galler’e karşı da ilk golünü kaydetti.

Bu gol, ona eğer şut imkanı tanırsanız ne denli etkili işler yapabileceğinin de kanıtı gibiydi. Ceza sahasının sağ tarafından sol ayağıyla müthiş bir şut attı ve doksana giden şut golle sonuçlandı.

Bu yaz kendi Messi'sini yeniden transfer edemeyen Barcelona'nın neden Güler gibi daha genç bir oyuncuyu transfer etmek için neden bu kadar istekli olduğunu gördük. Güler, Arjantinli yıldız ayrıldığından beri Barcelona’da eksik olan bazı nitelikleri geri getirebilecek uzun vadeli bir yeteneğe sahipti.

Ama soru şu: Acaba Arda Güler için bu sezonki transfer doğru zaman mıydı?

Arda Güler’in Fenerbahçe’deki oyun kurucu selefi Mesut Özil -kendisi de Real Madrid’e 21 yaşında transfer oldu- iddiaya göre eski takım arkadaşına gelişimine yardımcı olması için bir sezon daha Türkiye'de kalması gerektiğini söyledi. Bunda kesinlikle bir geçerlilik söz konusu.

Güler genç ve henüz tam anlamıyla oturmuş bir oyuncu değil. La Liga, Bundesliga ve Premier Lig savunmacıları tavizsiz olacaklar.

Net bir şekilde ifade etmek gerekirse, Güler'ın açıkça hissettiği coşkuyu doğru bir şekilde kanalize etmesi ve oyununa süreklilik katması, Avrupa'nın elit kulüplerine odaklanan medya baskısından uzak, tanıdık ve dostane bir iklimde düzenli olarak oynadığı takdirde daha iyi olabilir.

Ancak Güler, Real Madrid'de, kulübün Galacticos'un yeni bir tekrarının olmasını umduğu, başarılı akranları arasında yakınlık bulabilir.

Heyecan verici genç forvetler Vinicius Jr ve Rodrygo zaten kulüpte bulunurken, özellikle yaşlanan orta sahalarını da yenilemeye odaklandı. Güler ise bu yapbozun son parçası.