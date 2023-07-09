Kızılay'ın ilk kadın başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu

Kaynak, DHA

9 Temmuz 2023, 19:30 +03 Güncelleme bir saat önce

Kızılay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu. Oyların tamamını alarak genel başkanlığa seçilen Yılmaz, kurumun ilk kadın başkanı oldu.

Türk Kızılay Olağanüstü Genel Kurulu, Etimesgut ilçesindeki Kızılay yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, “Beklentilerin çok büyük olduğu tüm kurumlar için eleştiriler de mümkündür” dedi.

Yılmaz, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır” dedi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından çadır satılmasıyla ilgili tepki çeken Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık ise konuşmasında Kızılay'a katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

2016 yılından bu yana Kızılay’ın başkanı olan Kınık Mayıs ayında istifa etmişti.

Kınık’ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar birinci genel başkan yardımcısı olan Fatma Meriç Yılmaz kurum başkanlığına vekalet etti.

Sağlık Bakanlığı’nda görev aldı

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2000 yılında mezun olan Fatma Meriç Yılmaz, uzmanlığını 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Burada başasistan olarak görev yapmaya başlayan Fatma Meriç Yılmaz, 2008 yılında doçentlik unvanını aldı; 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Klinik Şef Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sonraki yıllarda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden doçent ve profesörlük unvanını aldı.

Yılmaz, 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu.