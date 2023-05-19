G7 liderleri Hiroşima'daki zirvede buluştu

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14 dakika önce

Dünyanın en gelişmiş yedi sanayi ülkesinin oluşturduğu G7'nin liderleri Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen zirvede buluştu.

Zirvede, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlıca gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Washington'ın Moskova'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacağı belirtiliyor.

Washington 70 kurumun Amerikan ihraç mallarını kullanmasını yasaklamayı ve 300 kişi ve kuruma karşı yeni yaptırımlar içeren paketin Moskova'nun Ukrayna'daki "savaş makinesine" darbe vurmayı amaçladığını söylüyor.

Liderlerin gündemindeki bir diğer mesele de özellikle Çin ile artan gerilim nedeniyle "özgür ve açık Hindiçin" diye tanımlanan konu.

G7'de iklim değişikliği, küresel ekonominin durumu, enflasyon ve gıda güvenliğinin de ele alınması öngörülüyor.

Hiroşima'ya ulaşan liderler temaslarına ikili görüşmelerle başlarken, ilk olarak Hiroşima Barış Anıtını ziyaret ettiler.

Daha sonra liderler bir otelde öğle yemeği yiyecek ve burada görüşmeler, küresel ekonomi ve Ukrayna'nın işgali üzerine yoğunlaşacak.

Zirvenin ilk günü Miyajima Adası'na yapılacak bir ziyaret ve akşam yemeğiyle sona erecek.

G7 ülkeleri, dünyanın en "ileri" yedi ekonomisi ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtaly, Japonya ve İngiltere'den oluşuyor.

Yıl boyunca G7 bakanları ve yetkilileri, toplantılar yapıp, küresel meselelerde ortak açıklamalar yapıyorlar.

AB, G7 üyesi olmasa da yıllık zirveye katılıyor ve Avustralya, Brezilya Güney Kore ve Hindistan'dan temsilciler davet ediliyor.