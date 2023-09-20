Dağlık Karabağ'da ilan edilen ateşkes sonrası Ermenistan'da protestolar: Göstericiler, Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi

Kaynak, Reuters

56 dakika önce

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan edilmesi ve Azerbaycan'ın bölgede egemenliğini yeniden sağladığını açıklaması sonrası hükümeti protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Göstericiler, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

Binlerce gösterici ayrıca hükümeti Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilere yeterince yardım etmemekle suçladı, Azerbaycan'a çok fazla taviz verildiğini savundu.

Protestolarda bir hükümet binası taşlanırken, polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kalabalığa hitap eden muhalif siyasetçi Avetik Çalabyan, "Yetkililerimiz Artsakh'tan vazgeçti" dedi. Artsakh, Dağlık Karabağ'ın Ermenice adı.

Çalabyan konuşmasında, "Düşman kapımızın eşiğinde. Ulusal politikayı değiştirmek için yetkilileri değiştirmeliyiz" derken, bir diğer milletvekili Paşinyan'la ilgili olarak Parlamento'da azil sürecinin başlatılması çağrısı yaptı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir diğer protestocu Sargis Hayats ise "Paşinyan gitmeli. Vatanımızı, insanlarımızı kaybediyoruz" dedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor, Ermenilerin Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bölgede ilan ettikleri Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni hiçbir ülke tanımamıştı.

Aliyev: Karabağ'da teröristler cezalandırıldı, Azerbaycan egemenliğini yeniden sağladı

Azerbaycan Salı günü Dağlık Karabağ'da "terörle mücadele" operasyonu başlattığını duyurmuş, bölgedeki Ermeni güçlere teslim olmaları ve "yasa dışı rejime" son vermeleri çağrısı yapmıştı.

Rusya'nın girişimleri sonrası dün ateşkes ilan edilmiş; Dağlık Karabağ yönetimi Azerbaycan'la baroılş görüşmeleri yapmayı kabul etmiş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Karabağ'da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı" demişti.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

"Karabağ'ı cennete dönüştüreceklerini" ve "Ermeni halkıyla hiçbir düşmanlıklari olmadığını" söyleyen Aliyev, "Cani cunta rejiminin teslim olmasından sonra bu gerilim kaynağı, bu zehir yuvası tarihte kalacak...Karabağ'daki Ermeniler de vatandaşımızdır. Yakında daha iyiye doğru bir değişim göreceklerinden eminim. Çünkü niyetimiz barışa, karşılıklı anlayışa ve saygıya dayalı bir yaşamı birlikte inşa etmektir" diye konuşmuştu.

Daha sonra Aliyev'in ofisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan yetkililerinin, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileriyle bugün Yevlah'da "Ermenilerin yeniden entegrasyonu" konulu görüşmeler yapacağı belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ise Azerbaycan'ın operasyonuna gerekçe gösterdiği iddiasının aksine, Dağlık Karabağ'da Ermenistan askerleri olmadığını söyledi.

Kostanyan, "Azerbaycan'ın operasyonu uluslararası hukukun açık ihlalidir" dedi.

Azerbaycan, Aralık 2022'de, Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek karayolu bağlantısı olan Laçin Koridoru'nu abluka altına almıştı.

Bölgede son çatışmalarda en az bazı siviller dahil en az 200 kişinin öldüğü bildirilse de, BBC henüz bu bilgileri bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Dağlık Karabağ'ın en büyük kenti Hankendi'de (Ermenice adı Stepanakert) Rusların kontrolündeki havaalanında toplanan binlerce Ermeninin bölgeden ayrılmak istediği bildiriliyor.