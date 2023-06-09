DEVA ve Gelecek partilerinde grup kurma görüşmeleri liderler düzeyinde sürüyor: Nihai hedef birleşme

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara



9 Haziran 2023, 12:22 +03 Güncelleme bir saat önce

Seçimlerin ardından Meclis'te altıncı grubu kurmak için harekete geçen DEVA Partisi ile Gelecek Partisi arasındaki görüşme trafiği liderler düzeyinde devam ediyor. İki partinin liderleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, “olumlu ya da olumsuz” görüşmeler sona erene kadar kamuoyuna açıklama yapmama kararı aldı.

Her iki partide de, nihai hedef “Meclis grubunun doğal sonucu” olarak “birleşme” olarak ifade ediliyor.

DEVA Partisi kaynakları, grup ve olacaksa bir birleşmenin kendi parti çatısı altında olmasını isteyen Saadet Partisi ile ilişkilerinin “işbirliği” düzeyinde kalmasının yüksek olasılık olduğunu söylüyor.

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı.

Demokrat Parti ile birlikte CHP listelerinden seçime giren 4 siyasi parti 38 milletvekiline ulaştığı için seçimin hemen ardından Meclis’te yeni bir grup kurmak için ikili, üçlü görüşmeler yürütülmeye başlandı.

3 milletvekili çıkaran Demokrat Parti ise grup ya da birleşme görüşmelerinin içinde değil.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan ilk görüşmelerde, seçim öncesinde gündeme gelen “ittifak içinde ittifak” arayışı sürecinde olduğu gibi Saadet Partisi grup için kendi parti çatısında ısrarlı oldu.

Milli Görüş geleneğini temsil ettiği ve bu anlamda “kadim parti” olarak kendisini tanımlayan Saadet Partisi çatısına, Gelecek Partisi daha olumlu yaklaşırken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olumlu yanıt vermediği için şu ana kadar üç partinin bir araya gelerek Meclis’te grup kurması konusunda ciddi bir ilerleme sağlanamadı.

“Çatı”ya takılan üçlü görüşmelerden sonuç alınamayınca, AKP’den ayrılarak iki ayrı parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, ikili görüşmeleri yürütme kararı aldı.

'Babacan ile Davutoğlu görüştü, görüşmeler devam edecek'

Bu çerçevede DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çarşamba akşamı bir araya geldi ve grup kurma seçeneklerini masaya yatırdı.

İki lider, kamuoyuna yapılan açıklamaların, grup kurma sürecine zarar verdiği gerekçesiyle süreç sonuçlanana kadar bir açıklama yapılmaması kararı aldı.

Liderler, yeni grup kurma görüşmeleri için somut bir süre koymasa da TBMM’nin yeni yasama yılına başlanacağı Ekim ayına kadar sürecin olumlu ya da olumsuz da olsa tamamlanması hedefleniyor.

'Hülle parti' seçeneği gündemden kalktı

İttifaktan sonra grup kurma girişimlerinin de “çatı partinin” hangisi olacağına takılması nedeniyle, yeni bir parti adı altında Meclis’te grup kurulması seçeneği de tartışmaya açıldı.

Ancak grup kurmak için “hülle partisi” kurulması anlamına gelen bu öneri, mevzuata takılacağı ve kamuoyunda da olumsuz bir imaj oluşturacağı için kabul görmedi ve gündemden kalktı.

DEVA Partisi’nden bir yönetici, BBC Türkçe’ye bu önerinin sakıncalarını şöyle anlattı:

“Diyelim ki yeni parti kuruldu, Meclis’te biz kürsüye çıkıp, A Partisi adına hepinizi selamlıyorum ama DEVA Partisi’ne de desteğinizi beklerim’ mi diyecek? DEVA ya da Gelecek Partisi genel başkanları, bu yeni partinin Meclis grup toplantılarında söz alamaz. O nedenle bu öneri mevzuat açısından uygun değildi.”

DEVA Partisi, 'Saadet çatısına' neden itiraz ediyor?

Gelecek Partisi kaynakları Saadet Partisi çatısı altında seçime girilmesine çok da mesafeli bakmıyor.

Gelecek Partisi kaynakları, tıkanmanın esas nedenini Babacan’ın “uzun erimli siyaset yapma hedefiyle, başka parti çatısı veya genel başkanlığına itrazını” gösteriyor.

DEVA Partisi yöneticileri ise Gelecek Partisi ile programları veya politikaları açısından ciddi bir ayrışma olmadığını ancak Saadet Partisi ile temel politikalarının uyuşmaması nedeniyle ne tabanı ne de kurucularını bu partiye taşıma şansları olmadığını savunuyor.

Üst düzey bir parti yöneticisine göre bunun en önemli nedeni “siyasi doku uyuşmazlığı”:

“Hem ittifak sürecinde, hem de şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık: Çatı DEVA olmasın, Saadet olsun. Yani başka parti çatısına onlar 'Evet' diyor ama DEVA olmaz deniliyor. İtirazlarımızın başlıca nedeni şu: Parti kurucularımızı, tabanımızı Saadet çatısı altına götüremiyoruz. Türkiye’nin her noktasından oy alıyoruz, Ağrı’dan da oy alıyoruz İzmir’den de.

“Biz 'Avrupa Birliği' diyoruz, onlar 'İslam Ortak Pazarı' diyor. Biz 'İstanbul Sözleşmesi' diyoruz, onlar '6284 dahi kaldırılsın' diyor. Bizim programımız siyasetlerimiz örtüşmüyor.

“Biz daha önce anket yaptık, DEVA çatısı altında girildiğinde daha fazla oy aldığımızı biz de diğer partiler de gördü. O nedenle biz keyfi olarak DEVA çatısında olsun demiyoruz, veriler ışığında bu öneriyi götürüyoruz.

'Birleşme grup kurmanın doğal sonucu olur'

Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasındaki yürütülen görüşmelerde işbirliğinin “grup kurma” ile sınırlı kalmayacağı ve nihai hedefin “birleşme” olarak kurgulandığı belirtiliyor.

İki parti arasında program, temel ilkeler konusunda ciddi bir görüş ayrılığı olmadığı, ancak genel başkanlık sorunu ve çatı parti konusunun aşılması gerektiği ifade ediliyor.

Gerek Gelecek Partisi ve gerekse DEVA Partisi’nde milletvekillerinin tutumunun da belirleyici olacağına dikkat çekilerek, “Eğer liderler anlaşamazsa, milletvekilleri bir çözüm bulur, liderler bu birleşmeye zorunlu kalabilir” görüşü dile getiriliyor.

Her iki partide de ilk aşamada “grup kurma”nın hedeflendiği ifade edilse de nihai noktada bu işbirliğinin “parti birleşmesine” evrilebileceği ifade ediliyor ve “Çatı ve genel başkanlık sorunu çözüldüğünde, birleşme perspektifi grup kurmanın doğal sonucu olur” deniliyor.