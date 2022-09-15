Y﻿eni Zelanda'da bavullardan çıkan çocuk cesetleri: Zanlı Güney Kore'de tutuklandı

Kaynak, YONHAP/EPA

24 dakika önce

G﻿üney Kore polisi, geçen ay Yeni Zelanda'da cesetleri bavullar içinde bulunan iki çocuğunu öldüren bir kadını tutukladıklarını duyurdu.

Yeni Zelanda'yı şoke eden olayda, çocukların cesetleri Auckland kentindeki terk edilmiş bir depoyu satın alan başka bir aile tarafından bulunmuştu.

B﻿irkaç yıldır depoda, bavulların içide kaldığı sanılan cesetlerin biri 7, diğeri de 10 yaşındaki çocuklara ait olduğu sanılıyor.

Y﻿eni Zelanda Polisi, adı açıklanmayan kadının Güney Kore'den iade edilmesi talebinde bulundu.

Geçen ay, zanlının Güney Kore'de olduğuna inandıklarını belirten A﻿uckland Polisi, Güney Kore makamlarıyla yakın işbirliği yaptıklarını açıklamıştı.

G﻿üney Kore Polisi, 42 yaşındaki Güney Kore kökenli Yeni Zelada vatandaşı kadının, çocukların ölümünden sonra 2018'de Güney Kore'ye kaçtığını söyledi.

K﻿adının tutuklanması için kırmızı bülten çıkartılırken, ülkenin güneydoğusundaki Ulsan kentinde bir daireye yapılan geceyarısı baskınıyla tutuklandığı bildirildi.

S﻿eoul Polisi, alınan bir ihbar üzerine yapılan takibin ardından kadının yerinin belirlendiğini belirtti.

Y﻿eni Zelanda Polisi, geçen ay çocukların kimliğinin belirlenmesinin ardından, zanlıyı aradıklarını açıklamıştı.

Yeni Zelandalı polis yetkilisi Tofilau Fa'amanuia Vaaelua "Ülke dışında bu kadar kısa sürede zanlının gözaltına alınması Kore makamlarının yardımları ile Yeni Zelanda Polisi'nin ve Interpol'ün koordinasyonuyla mümkün olabildi" dedi.

Y﻿eni Zelanda medyası, ailenin birkaç yıl Auckland'da yaşadığını ve çocukların babasının, çocukların ölümünden önce kanserden hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, çocukların büyükanne ve büyükbabasının hâlâ Yeni Zelanda'da yaşadığı ifade edildi.

Çocukların cesetleri Ağustos ayı başında, terk edilmiş depodaki eşyayı internetten yapılan bir açık artırmada satın alan bir alie tarafından bulunmuştu.