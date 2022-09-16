Ukrayna polisi: İzyum'da içinde 400'den fazla cesedin olduğu toplu mezar bulundu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İzyum'da Ukrayna askerleri

30 dakika önce

Ukrayna’da işgalden kurtarılan İzyum kentinde bir toplu mezarda yüzlerce ceset bulunduğu açıklandı.

BBC’ye konuşan Harkov bölgesi polis müdür Volodimir Timoşenko, mezarda 400’den fazla ceset olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Timoşenko mezardan cesetlerin Cuma günü çıkarılmaya başlanacağını söyledi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de bulunan toplu mezar için ‘Ruslar ayrıldıkları heryerde geride ölüm bırakıyor’ dedi.

Zelenskiy bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Ukrayna lideri Çarşamba günü bu kentteki askerleri ziyaret etmişti.

Reuters’ın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, bulunan toplu mezarda 440’tan fazla ceset bulunuyor.

Harkov bölgesi emniyetinden Serhiy Bolvinov tüm cesetler üzerinde ölüm nedenini belirlemek için inceleme yapılacağı söyledi.

Bolvinov bazı kişilerin hava saldırısı ve top ateşi ile öldüğünün göründüğünü de söyledi.

'B﻿ulunan en büyük toplu mezar'

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Daha önce Buça kentinde de toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.

Yetkililer bu mezarın işgalden kurtarılan bir kentteki en büyük mezar olduğunu aktarıyor.

Rusya sivillerin hedef alındığı iddiasını reddediyor.

Kentteki izlenimlerini aktaran BBC muhabiri Orla Guerin, etrafta tankların, zırhlı araçların olduğunu ama içme suyu ile elektriğin bulunmadığını aktarıyor.