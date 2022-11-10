Taraneh Alidoosti: Ünlü İranlı aktris başörtüsüz fotoğrafını protestolara destek için paylaştı

43 dakika önce

Dünyaca ünlü İranlı aktris Taraneh Alidoosti sosyal medyada başörtüsüz bir fotoğrafını yayınladı ve Mahsa Amini protestolarına destek verdi.

Oyuncu Instagram paylaşımında ‘Kadın, Hayat, Özgürlük’ yazılı bir döviz de gösterdi.

Protestolarda sıkça kullanılan bu slogan Kürtçe olarak yazıldı.

Onun ölümü ile başlayan protestolar yedinci haftasına ulaştı.

16 Eylül'de başlayan protestolar çok sayıda şehirde devam ediyor.

Ünlü isimler, farklı spor dallarında atletler ve takım oyuncuları da protestolara destek veriyor.

Son olarak İran milli sutopu takımının oyuncuları, Tayland’da bir organizasyonda maç öncesi çalınan İran ulusal marşına eşlik etmedi.

Onun rol aldığı The Salesman filmi 2016 yılında En İyi Yabancı Film Oscar’ı almıştı.

Bu online protesto öncesinde, ne olursa olsun İran’da kalmaya devam edeceğini ve kariyerine ara vereceğini duyurmuştu.