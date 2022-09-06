İYİ Parti 'Milli Göç Doktrini'ni açıkladı, Akşener tarih verdi: 1 Eylül 2026’da tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturacağız

6 Eylül 2022, 14:14 +03 Güncelleme 51 dakika önce

A﻿yşe Sayın | BBC Türkçe, Ankara

Fotoğraf altı yazısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti, Türkiye’de kamuoyunda en çok tartışılan sorunlardan ve 2023'te seçim kampanyalarının en önemli unsurlarından biri olması beklenen “göçmen” sorunu konusundaki politikasını “Milli Göç Doktrini” başlığı altında açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin göçmen sorununu bölgedeki ve bölge dışındaki ülkelerle diyalog yoluyla çözeceğini belirtirken, Suriyeli sığınmacılar için “dönüş" tarihi de verdi.

Akşener, “1 Eylül 2026’da tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız” dedi.

İYİ Parti, Ankara’da düzenlediği toplantıyla, ‘Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı’nı açıkladı.

“Kararlı ve Planlı Geri Dönüşe Az Kaldı” sloganıyla açıklanan planın sunuş konuşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı.

Türkiye’de “en düşük rakamlara dayalı iyimser tahminle” 8 milyon sığınmacı ve kaçak göçmen bulunduğunu kaydeden Akşener, göçmen sorununun sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi:

“Sığınmacılara, mültecilere, kaçakçılara kızabiliriz. O öfkenin odaklanacağı yer Sayın Erdoğan ve iktidarıdır. Yabancılar üzerinde öfke odaklanırsa bu ülkeye yapılan kötülükleri perdelemiş olur. Bu hesap sorulmalıdır. Bu hesap ülkemizi hendek haline getiren sayın Erdoğan ve iktidardan sorulmalıdır. Bu hesap sandıkta demokrasiyle sorulmalıdır.”

Akşener ayrıca iktidarın politikaları nedeniyle Türkiye’nin “göçmen deposu” haline geldiğini söyledi.

Erdoğan’a yaptığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşme çağrısını anımsatan Akşener, “ 'Sinirini yenemiyorsan, ben Suriye’ye gidip Esad ile görüşmeye hazırım’ dedim. İktidar bizi duymazdan gelmeye, sorunu görmezden gelmeye devam etti. Birbiriyle çelişen yapay açıklamalarla milletimizi tedirgin etti. Artık takke düştü kel göründü” diye konuştu.

Hem Suriyeliler hem de kaçak olarak Türkiye’ye gelen diğer göçmenler meselesini bölge ülkeleri ve diğer ülkelerle diyalog kurarak çözeceklerini ve yeni göç dalgasını da önleyeceklerini belirten Akşener, Suriyeli sığınmacıların dönüşü için de net tarih verdi:

“1 Eylül 2026’da tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız. İktidara gelişimizin ilk gününde atacağımız adımlar ve tedbirler hazır.”

Akşener’in konuşmasının ardından partinin göç politikası sunumunu, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın yaptı.

Akalın, sığınmacıların 3 yıl içinde ülkelerine dönmesini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Akalın, hedeflerini şöyle anlattı:

“Türkiye'de bulunan kaçak göçmenlerin tespit, geri gönderme merkezlerine toplama ve iade/sınır dışı işlemleri süratlendirilecektir. İktidarımızın ilk 1 yılında Türkiye'de bulunan kaçak göçmenlerin tamamı sınır dışı edilecektir.

"Öncelikle İran, Irak ve Suriye sınırında alacağımız tedbirlerle İran sınırından ilave kaçak göçmen gelişi ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan tahmini 6 milyon 700 bin potansiyel sığınmacının Türkiye'ye girişi engellenecektir.

"İlk aşamada, Suriye ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sığınmacıların geri dönüşü hususunda müzakere ve işbirliği sürecini başlatacağız, Avrupa Birliği'ni de sürece katkı vermeye davet edeceğiz. Tüm girişimlerimize rağmen Türkiye-Suriye arasındaki müzakere ve işbirliği süreci işletilemiyorsa, ikinci aşamaya geçeceğiz. Bu aşamada, Türkiye Cumhuriyeti olarak re'sen güvenli bölgeyi genişleteceğiz ve her hal ve şartta Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşünü sağlayacağız.”

G﻿öç politikasının 4 ilkesi

İYİ Parti’nin hazırladığı “Milli Göç Doktrini”; sınır güvenliği, geri dönüş, önleyici göç ve uluslararası göç mutabakatı olmak üzere 4 temel ilkeye dayanıyor.

Parti, iktidarında, "Hudut Namustur" ilkesini yeniden benimseyerek, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından kaçak geçişlere asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

İYİ Parti'nin diğer vaatleri ise şöyle: