Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

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George Wright | BBC News

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Belgorod Belediye Başkanı patlamadan etkilenen bir kent sakinini ziyaret etti

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş uçağının yanlışlıkla Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentini bombaladığını açıkladı.

Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, patlamanın kent merkezinde 20 metre genişliğinde bir krater yarattığını söyledi.

Patlamada iki kadın yaralanırken birkaç bina da hasar aldı.

Bakanlık bir SU-34 savaş uçağının yanlışlıkla mühimmatını boşalttığını aktardı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Patlama kent merkezinde büyük hasara yol açtı

Yerel saatle 22:15’te gerçekleşen olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bir otomobilin bir binanın çatısına fırladığı görülüyor.

Kaynak, Getty Images

370 bin kişilik Belgorod kenti Ukrayna sınırına 40 kilometre uzaklıkta.

Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’un hemen kuzeyinde bulunan bu şehir savaşın başından bu yana sık sık top atışlarının hedefi oldu.