ABD’de bir kişiyi döverek ölümüne neden olan beş polis 'ikinci derece cinayetle' suçlandı

Kaynak, Memphis Emniyet Müdürlüğü Fotoğraf altı yazısı, Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr, Emmitt Martin III, Justin Smith ve Tadarrius Bean

22 dakika önce

ABD'de yaklaşık üç hafta önce dövdükleri bir kişinin ölümüne neden olan beş polis, "ikinci derece cinayetle" suçlandı.

29 yaşındaki Tyre Nichols, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde 7 Ocak’ta polisler tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurulmuştu.

Polisler tarafından dövülerek gözaltına alınan Nichols, kaldırıldığı hastanede 10 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Nichols'ın darp edildiği anlara ilişkin görüntüler bugün kamuoyu ile paylaşılacak.

Görüntüler önce Nichols'ın ailesine gösterildi.

Memphis Emniyet Müdürü Cerelyn Davis, halka görüntülerin yayımlanmasının ardından sakin olunması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden da Nichols ailesine ve Memphis halkına başsağlığı diledi, "barışçıl gösteriler" düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Kaynak, Getty Images

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında pois memurları Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III ve Justin Smith'in görevlerine geçen hafta son verildi.

Halen gözaltındaki polislere yönelik suçlamalar arasında, "nitelikli saldırı", ve "görevi kötüye kullanma" da var.

Nichols ailesinin avukatları, polislerin evi yakınında Tyre Nichols'a önce tekme ve yumruk attığını sonra da şok tabancası kullandıklarını söylüyor.