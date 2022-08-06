Gazze'ye saldıran İsrail, 19 İslami Cihat şüphelisini tutukladı

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53 dakika önce

İsrail, Gazze Şeridine karşı düzenlenen saldırıların ardından, işgal altındaki Batı Şeria’da yapılan baskınlarda 19 İslami Cihad militanının tutuklandığını açıkladı. İsrail’in saldırılarında aralarında bir çocuk ve İslami Cihat lideri Teysir Jabari'nin bulunduğu 11 kişi öldürüldü.

İsrail hava saldırılarının, örgütten yönelen “yakın tehdidin” ardından düzenlendiğini savunmuştu.

İsrail Ordusu gece boyunca Gazze’den onlarca roket fırlatıldığını ve bunların çoğunun havada yok edildiğini açıkladı.

Bölgede yaşanan şiddet olayları, Gazze’de son bir yıldan uzun süredir görülen en ciddi gerilim.

Mayıs 2021’de çıkan ve 11 gün süren çatışmalarda 200’den fazla Filistinli ve 10 kadar İsrailli ölmüştü.

İsrail kentlerinde sabah saatlerinde uyarı sirenleri çalarken, İsrail’in İslami Cihat militanlarını hedef aldıklarını söylediği hava saldırıları devam etti.

Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bir kişinin öldüğünü söyledi.

Hamas dün gece sert bir açıklama yayımlayıp “direniş örgütlerinin” birleşmiş olduğunu söyledi.

İsrail, geçen İslami Cihat liderlerinden birinin tutuklanmasının ardından misillemeden çekinmesi nedeniyle Gazze Şeridine geçişleri kapatmış ve bölgede yaşam daha da zorlaşmıştı.

Gazze’yi yöneten Hamas, henüz herhangi bir saldırı düzenlemedi. Ancak Gazze’de sivil ölümlerinin hızla artması halinde, bunun değişebileceği kaydediliyor.

Mısır medyası, arabuluculuk çalışmaları kapsamında yetkililerin bir İslami Cihat heyetini kabul etmeye hazırlandığını bildirdi.