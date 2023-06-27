ABD'de 20 yıldır süren bir bilimsel araştırma, temizlikçinin buzdolabı prizini çekmesiyle yok oldu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, New York'taki Rensselaer Politeknik Enstitüsü

Yazan, Mattea Bubalo

Unvan, BBC News

bir saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletindeki Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nün avukatları, yıllardır devam eden "çığır açıcı" bir araştırmanın, laboratuvarı temizleyen kişinin dondurucudan gelen "rahatsız edici" alarm sesini kesmek için prizi çekmesiyle sona erdiğini iddia etti.

Dondurucunun üzerinde alarm sesinin nasıl kapatılacağını açıklayan bir not olduğu, ancak okuma hatası yüzünden şalterin kapatıldığı belirtiliyor.

Avukatlar, -80C'de saklanan numunelerin "kullanılamaz" hale geldiğini ve 1 milyon dolarlık hasara yol açtığını söyledi.

Laboratuvarın bulunduğu bölüm temizlikçi şirkete, çalışanlarını yeterince eğitmemek suçlamasıyla dava açtı.

Şirket, New York eyaletinin Troy kentindeki enstitü ile 2020 yılında 1,4 milyon dolarlık kontrat imzalamıştı. Times Union gazetesine göre şirketin suçlandığı vaka da o dönemde yaşandı.

Enstitütünün avukatlarından birinin yazılı notunda, Prof. K.V. Lakshmi tarafından yönetilen fotosentez araştırmasının güneş panellerinin geliştirilme potansiyeli açısından "çığır açıcı" olabileceği belirtiliyor.

İddianameye göre, dondurucu kapatılmadan birkaç gün önce dondurucuda sıcaklığın 3C yükselmesi üzerine alarm çalmıştı. Sıcaklıktaki bu değişimin sonuçlarının araştırma açısından yıkıcı olabileceği düşünülse de Prof. Lakshmi'nin "hücre kültürlerinin, örneklemlerin ve araştırmanın zarar görmediğini tespit ettiği" söyleniyor.

O dönemdeki pandemi sınırlandırmaları nedeniyle tamiratın başlaması için bir hafta geçmesi gerekiyordu.

Bu nedenle dondurucunun kapısına, "Bu dondurucu tamiratta olduğu için bip sesi çıkarıyor. Lütfen hareket ettirmeyin veya fişini çekmeyin. Bu alanda temizlik gerekmez.

"Sesi kapatmak isterseniz alarm/test sessize alma düğmesine 5-10 saniye basabilirsiniz" yazan bir not yapıştırıldı.

Ancak alarm sesi başladıktan günler sonra temizlikçi dondurucuya bağlı şarteli kapattı.

Dava dosyasına göre, -80C'de saklanması gereken numunelerin çoğunluğu "bozulup yok edilerek ve kurtarılamaz hale getirilerek 20 yıldan uzun süredir devam araştırma yok edildi".

New York Post gazetesinin bildirdiğine göre, enstitüdeki kamu güvenliği personeli tarafından hazırlanan bir raporda, temizlikçinin şalteri çalıştırdığını düşünerek yanlışlıkla kapattığı belirtildi.

Araştırmacılar hatayı keşfettiğinde sıcaklığın 50C yükseldiği iddia edildi.

Avukat Michael Ginsberg, NBC News'e verdiği demeçte, temizlik çalışanının "sinir bozucu alarmlar" duyduğunu ve onunla görüşen avukatların "hala yanlış bir şey yaptığına inanmadığını ve sadece yardım etmeye çalıştığını söylediğini" açıkladı.

Enstitünün hukuk ekibi, temizlikçiyi çalıştıran şirketin çalışanlarını yeterince eğitemediğini söylüyor.